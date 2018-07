¡EXCLUSIVA! ¡Willy Toledo no ha ido al juzgado porque se ha confesado conmigo esta mañana!

Así ha sido. Después de hacerme madrugar para nada ( no es verdad eso de que “a quien madruga Dios le ayuda”, idos a la mierda), y hacerme acudir al Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ( menudo susto se han pegado al verme aparecer, y para colmo no paraba de pitar en el arco detector de metales), Willy me ha enviado un mensaje privado por Twitter pidiéndome confesión.

Os juro por lo más sagrado que ha sido así. Estaba yo ocupado firmando autógrafos a los abogados y al juez cuando de pronto se ilumina la pantalla de mi móvil y veo el mensaje de Willy:

“Hola, Dios. ¿Podemos arreglar lo nuestro en privado? De hombre a Dios. Me han dicho que en el fondo eres un tío enrollado. Además, no te lo vas a creer, pero en el año 2000 rodé una peli que se llamaba “La espalda de Dios”.

Lo primero que hice fue comprobar que se trataba de la cuenta oficial de Willy y no una cuenta fake de tantas relacionadas con él que pululan por la red. En efecto, se trataba de la cuenta auténtica de Willy, estaba repleta de tonterías y rezumaba más cabreo que una mona. Inmediatamente le comuniqué al juez y al fiscal la situación y me despedí hasta mi siguiente venida. Prometí que esta vez no tardaría otros 2000 años. Fue un momento muy bonito, toda la sala se puso a entonar oraciones, cánticos y alabanzas. También aprovecharon para hacerse los últimos selfies y subirlos a Instagram, a pesar de mis protestas alegando que aquello era pecado de vanidad.

Una vez en la calle, escribí un par de mensajes a Willy, el cual me citó en un callejón de Lavapiés lleno de grafitis. En uno de ellos aparecía Niezsche caracterizado como un youtuber y dicendo“Dios ha muerto, si te gusta dale al like y no olvides suscribirte”.

- Hola, Willy, ¿no podías haber elegido otro sitio?

- Hola, Dios, perdona la decoración, tómatelo como un homenaje. A lo que vamos, quería pedirte perdón si os ofendí a ti y a tu vieja. Yo no tengo nada contra vosotros, respeto a todos los personajes de ficción.

- Te lo agradezco, Willy. Además, ya estoy acostumbrado a que se caguen en mí. ¿Para qué sirve un Dios si no? ¡Pues para echarle la culpa de todo lo malo que pasa! Además, para compensar, siempre os acordáis de mí en los orgamos, así que una cosa compensa a la otra.

- Pues sí. ¿Sin rencor entonces? Que he leído el Antiguo Testamento y das un poco de miedo.

- Sin rencor, ya sabes que en mi religión siempre decimos que hay que perdonar. Por cierto, sale fuego de tu casa...mira a ver.