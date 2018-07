Escrito está: "Todo lo bueno es pecado, engorda o te mata"

En aquellos tiempos subí a una montaña con mis discípulos, y ofrecí una conferencia sobre autoestima y positividad a varios miles de personas que allí se congregaron. Fue un gran éxito de crítica y de público, puesto que repartí bienaventuranzas a los pobres, a los humildes y a los hambrientos de justicia, que eran todos los que estaban allí. Todo monologuista sabe que hacer la pelota al público siempre funciona. Pero llegó la hora de comer y el cátering era escaso, casi nulo. -Maestro - me interpeló Pedro -. ¿Por qué no multiplicas unos panes y unos choricitos y algo de bacon y hacemos una parrillada? - el resto de los doce asentía con la cabeza-. - ¡Eso está hecho!- respondí. Me disponía a obrar el milagro cuando el Espíritu Santo llegó volando desde el futuro con un papel en el pico. Lo leí y les dije a mis muchachos: -Lo siento, hijos míos. Pero es un informe de la OMS y dice que el chorizo y el bacon son cancerígenos. Como fumar o el amianto. Más de 50 gramos al día es letal, como la cocaína. -¡No fastidies! ¡Pues multiplica unas hamburguesas! -También son cancerígenas. -¡Pues unas salchichas! -Lo mismo. -¡Carne roja! - Menos, pero también. Voy a multiplicar unos peces, que no ofrecen ningún problema y tienen mucho Omega3. Y ya sabéis que yo soy el Alfa y el Omega. -¡Otra vez peces, no, maestro! ¡Que si dejamos de ser pescadores y te seguimos fue porque estábamos hasta las narices de rodaballo! -¡No caigáis en el pecado de la carne y sus procesados! -A ver si ahora te vas a hacer vegano como tu primo el Bautista, que al final con tanta tontería acabó perdiendo la cabeza. Desde que te dio por ir de runner sobre las aguas estás de lo más especialito. Una cosa es que seamos hipsters y otra este rollo. ¡Si tanto te gusta el pan y los peces monta una freiduría en lugar de una religión! -¡Calla, Judas! Lo hago por vuestro bien, no quiero que contraigais el cáncer, insensatos. -Pues no nos lo envíes, que para eso eres Dios. Elimínalo de las enfermedades y listo. Y si no quieres, pues nos curas luego como a los leprosos y Santas Pascuas. Además, con el camino que llevamos, seguro que la mayoría de nosotros morimos jóvenes bajo el martirio. -No sabéis lo que decís. Los caminos de las grasas saturadas son inescrutables. Y hay una ley universal contra la que ni yo mismo puedo luchar. -¿Cuál es esa ley, maestro? ¿Cuál? -Escrito está: "Todo lo bueno es pecado, engorda o te mata" Y no me negaréis que los choricitos a la sidra están tan deliciosos que es lógico que engloben las tres cosas. Lo dicho, mejor multiplico panes y peces. -¡Pues estoy oliendo ahora mismo a morcillita y churrasco a la brasa! ¡Qué bien huele! ¡El olor viene como del suelo! ¡Vamos a investigar!- dijo Tomás, tan empírico como siempre, metiendo el dedo en la llaga como de costumbre. -¡Eso de comprobar cosas es de científicos! Y vosotros sois hombres de fe. ¿Queréis acabar como Darwin que desvariaba diciendo que venís del mono, o peor, como Nietzsche, que decía que yo estaba muerto?Creedme si os digo que es Satán. Hemos instalado una planta industrial en el sótano para deshacernos de todos estos productos altamente cancerígenos. El diablo los está destruyendo en las brasas del Infierno. -¡ESTO ESTÁ DE MUERTE, YISUS! ¿EN SERIO QUE NO QUIERES BAJAR? ESTOY AQUÍ CON JAVIER KRAHE Y JANIS JOPLIN Y NOS LO ESTAMOS PASANDO DE LA HOST....FENOMENAL! -Escrito está...¡no tentarás a tu Dios! Bueno, bajo un momento a ver si la cadena de destrucción funciona correctamente....Vosotros esperadme aquí comiendo pescado y verduras. No sé si viviréis más, pero seguro que la vida se os hace más larga.