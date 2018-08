Entrevisto a San Celestino V, el Papa que dimitió (Benedicto no contesta)

Había pensado que como estamos en agosto y solo se habla de las vacaciones, qué mejor idea que entrevistar a un Papa que lleva tirado a la bartola desde el 2013, Benedicto XVI. Para mi desgracia, el hombre no quiere saber nada de nadie y en su lugar he optado por entrevistar al único Papa de la historia junto a él que dimitió de su cargo de forma voluntaria: San Celestino V, nombrado Sumo Pontífice en julio de 1294 y que se cansó bien pronto, en diciembre de ese mismo año.

Tras buscar un poco por el cielo, lo encuentro retirado en una pequeña nube, haciendo vida de eremita, que es lo que a él más le gusta.

Diostuitero: Celestino, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el retiro?

Celestino: Pues hasta hace poco bien, pero alguien todopoderoso y cotilla acaba de venir a molestarme, no sé si lo pillas.

Diostuitero:Vale, vale, tranquilo, enseguida me voy. Sólo quería hacerte una pequeña entrevista para Liopardo, que no tengo tema para esta semana.

Celestino: Amén.

Diostuitero: Lo primero: fuiste elegido Papa por aclamación, pero sólo aguantaste seis meses, ¿por qué?

Celestino: A ver, yo llevaba años retirado en una cueva, y además ya tenía 85 primaveras, y si únicamente acepté el cargo fue porque a causa de las disputas entre diversas familias el puesto de Papa llevaba vacante más de dos años y aquello era un sindiós. Y me lo pidieron por fi, por fi, por fi... y por no aguantarles más, acepté. Yo es que nunca supe decir que no.

Diostuitero: Entiendo. Y claro, intentaste reformar el Vaticano y allí no te hacían caso ni los monaguillos.

Celestino: Eso es, nombré 12 cardenales, como hiciste tú. Me dije, si Jesus consiguió fundar una religión con 12 tíos, digo yo que seré capaz de enderezar esto con otros 12. Pero no.

Diostuitero: Y eso que te esforzaste y no nombraste ni uno de Roma, que estaba corrupta hasta la médula.

Celestino: Cierto, pero ya te digo que estos 12 también pasaron de mí. Como no convertía el agua en vino...

Diostuitero: Sí, reconozco que eso siempre ayuda.

Celestino: Total, que decidí volverme a mi cueva.

Diostuitero: Pero no te dejaron.

Celestino: ¡Exacto! Aceptaron mi dimisión, claro, pero el Papa que nombraron a continuación no se fiaba de que la gente me siguiera y le montara un cisma y me quiso obligar a vivir con él en Roma. ¡Con lo que yo odio las grandes ciudades! Me escapé rumbo a Grecia, pero me pillaron y me encarcelaron en la torre de un castillo. Y allí estuve hasta que la palmé. Al menos era como la cueva, solo que con mejores vistas.

Diostuitero: Si en el fondo eres un guasón, no me extraña que Dante te incluyese en el Infierno en su Divina Comedia.

Celestino: Sí, entre los inútiles y neutrales. ¡Pero juro que yo lo intenté! ¡Ya me habría gustado ver a mí al Dante ese intentando arreglar la Iglesia!

Diostuitero: ¡Eso no lo arregla ni Dios!