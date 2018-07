retablosanjuan | Liopardo

Estamos ya en pleno verano y se acercan las fiestas de los pueblos, ese milagro hispánico que fusiona la devoción cristiana con Paquito el Chocolatero. Es el momento de entrevistarle a él, o a ella, el protagonista en teoría, aunque en la práctica y a pesar de ser generalmente de madera, quede reducido a mero invitado de piedra. Sí, hoy entrevisto al santo de tu pueblo. Me acerco a la iglesia de tu pueblo y allí, en un modesto retablo del siglo XVII lacado en algo que intenta simular el oro, le encuentro triste y solitario. Diostuitero: Hola, hijo mío, soy Dios, he venido a entrevistarte. Santo: ¡Hola, jefe! ¡Qué alegría verte! ¡Ya pensaba que no existías! Diostuitero: Pues sí, y ahora trabajo para Liopardo. ¿Te puedo hacer unas preguntas? Santo: Claro, cualquiera te dice que no...(silencio tenso). Dispara, digo....pregunta: Diostuitero: Esta semana son las fiestas de tu pueblo. ¿Qué tal lo llevas? ¿Estás disfrutando mucho? Santo: Pues mira, Dios, esto es una mierda. Vienen un día todos a misa y me sacan media hora en procesión, pero luego me vuelven a meter en la iglesia, se van todos de fiesta y no me llevan. ¡Y nadie se vuelve a acordar de mí en todo el año! Bueno, sí, las cuatro beatas de siempre, que de vez en cuando me rezan algún padretuyo o me cambian las flores. Diostuitero: Es un poco triste, sí. Mi madre la Virgen del Rocío se queja de lo mismo. Dice que un día se matan todos por saltar la reja y llevarla a hombros y el resto está más sola que la una en el santuario. Santo: Sí, así es. Y oye, encima de que no te llevan de fiesta se ponen todos a rezarte pidiéndote mil cosas. Quieren que les arregles en un segundo lo que llevan sin hacer un año entero o toda la vida. ¡Se creen que hacemos milagros! Por no hablar de la procesión, que no tienen respeto por nada. Que si te saco bailando, que si te doy veinte vueltas como si fueses una peonza, que si intento batir el récord de los cien metros lisos contigo a cuestas...¡que no soy un muñeco! Bueno, o sí... Diostuitero: Cierto... - ¡Y las cosas que hacen estos días en mi nombre! Plantan mi foto en cualquier sitio: que si un torneo de padel, que si la Orquesta Sensaciones con sus chicas ligeritas de ropa, que si una corrida de toros...¡pero si yo no mataba ni a una mosca! Al menos ya no tiran a la cabra por el campanario, eso sí. Diostuitero: Van mejorando, sí. Pero algo bueno tendrán las fiestas... Santo: Nada, no tienen nada bueno. ¿Tú sabes lo que es que te planten la discoteca móvil pegada al muro de la iglesia y no puedas dormir porque tienes todos los éxitos latinos uno tras otro a cuarenta mil decibelios? Diostuitero: Uf, me lo imagino. Santo: En serio, solo me utilizan como excusa para emborracharse e intentar pillar cacho. ¡Soy su coartada para pecar! Tienes que hacer algo, ¿qué te parece repetir lo de Sodoma y Gomorra? Diostuitero: Uf, con lo que me costó quitarme esa fama de sanguinario. Tuve que enviar a mi propio hijo a la cruz. Deja, deja...bueno, que te sea leve, felices fiestas y yo me vuelvo al cielo. Santo: Otro que me deja abandonado.

