Entrevista a una de las celebrities más celebrities de toda la Biblia: Moises

Hoy entrevisto a una de la celebrities más celebrities de toda la Biblia: Moisés, conocido por tirarse cuarenta años para atravesar un trozo de desierto que se suele cruzar en tres meses. Le distingo pronto de entre todos los inquilinos del Cielo porque es el que está jugando a separar nubes y camina encorvado desde la hernia discal que le produjo el acarrear las pesadas tablas de la Ley.Buenos días, Moisés. ¿Cómo llevas el verano?¡Hombre, Dios! ¡Qué alegría verte! Dichosos los ojos. Ya iba a marcharme a adorar un becerro de oro, que seguro que me hace el mismo caso que tú.He estado muy ocupado planeando el Apocalipsis. De todas formas los hombres ahí abajo ya lo han empezado por su cuenta. Me gustaría hacerte una entrevista, ¿puedo?Cualquiera te dice que no, sabiendo como las gastas. Y si no, que se lo pregunten a los pobres egipcios...Perfecto. Pues comenzamos. Dice la tradición que de pequeño te realizaron una prueba de inteligencia: te colocaron delante un diamante y un trozo de carbón ardiendo, a ver cuál elegías, y tú no solo escogiste el carbón, sino que además te lo metiste en la boca y te quedaste tartamudo. ¿Por qué elegiste el carbón? ¿Te acuerdas de algo?Es que siempre me fascinó el fuego. Por eso luego cuando te me apareciste en forma de zarza ardiente me llevaste al huerto.

Liopardo | Liopardo

Al monte, Moisés, al monte. Lo del huerto fue en el Nuevo Testamento. Por cierto, ahora no tartamudeas ni nada, ¿cómo lo has conseguido?Pues me lo ha curado San Lucas, que es el patrón de los médicos, el que te hizo ese Evangelio tan molón. El tío vale para todo. ¿Por cierto, qué tal las cosas en la Tierra? ¿Como va todo en la Tierra Prometida? Me acuerdo que nos la prometiste pero al llegar vimos que ya había más gente.Ufff, no me hables. Eso no lo arregla ni Dios. Venga, otra pregunta. ¿Tú cambiarías los Mandamientos? Es que creo que diez son muchos. No me cumplen ni uno...¿Cuál quitarías?Yo quitaría todos menos el de santificar las fiestas, que ese lo siguen a rajatabla. Rajatabla, jajajaja, qué chistaco hablando de las Tablas de la Ley.Otra pregunta. La tradición judeocristiana te atribuye la autoría de los primeros cinco libros de la Biblia.¿El Pentateuco?Justo, no me acordaba de la palabra. ¿Los escribiste tú?Pues claro que no. Si hubiese escrito yo el Genésis no habría puesto lo de la manzana. Menuda tontería. Lo habría cambiado por un lacon con grelos, que me encanta. Y además, está todo plagiado de Faulkner, ¿no se ha dado cuenta?Ahora que lo dices, no.Eso digo, yo, que tampoco. ¿Te puedo preguntar yo una cosa?Dale.¿Por qué después de todo lo que luché por guiar a mi pueblo hasta la Tierra Prometida no me dejaste nunca entrar en ella?Se me hace tarde, Moisés, tengo misa ahora a las doce. Un abrazo. Que yo te bendiga.