Entrevista a Jeroboam, que proclamó la independencia del reino del norte de Israel

Estais muy revueltos estos días con la movida del otro día en el Parlamento catalán. Mucho preocuparse de la soberanía, pero la Sagrada Familia sin terminar. Yo recuerdo haber hecho el mundo sin fronteras, y además desde aquí arriba no distingo las que luego os habéis marcado. Y preferiría que en lugar de banderas adoráseis la Sábana Santa. Curiosamente idolatráis a un país que tiene una cruz en la bandera, Suiza. Y decís que es un paraíso. Por eso, como no entiendo mucho de nacionalimos, dado que mi Reino no es de este mundo, he decidido ponerme al día y entrevistar para CELEBRITIES BÍBLICAS a un experto: Jeroboam, que proclamó la independencia del reino del norte de Israel, partiendo el reino de Salomón en dos en el 928 antes de mí. A partir de esa fecha cuento en el Libro de los Reyes, dentro de la Biblia, mis memorias, que los israelitas se dividieron en dos reinos: el del norte, llamado Israel, con diez tribus y capital en Siquén, y el del sur, Judá, con dos tribus y capital en Jerusalén. Como la Biblia dice que Jeroboam era un pecador, me acerco hasta el Infierno, donde tras saludar a Satán y preguntarle por la familia ( de demonios), me encuentro a Jeroboam viendo una película en hebreo con subtítulos. Cuando me ve me saluda con entusiasmo.¡Alabado sea el Señor! ¿Me has perdonado y vienes a llevarme al Cielo, verdad?No, qué va. Vengo a entrevistarte, ahora soy reportero de Liopardo. En España tienen una buena liada con los catalanes, y quería que me contases algo de tu experiencia nacionalista.Oh, vaya. Está bien, tú mandas.Mi primera pregunta es. Si el reino de Salomón era el más próspero y rico de la Tierra, ¿ por qué decidiste separarte de él?Mira, nos comía a impuestos. Salomón ens roba. Yo al principio estaba con la legalidad salomónica, que era muy famosa por esa historia de las dos mujeres y el niño que iban a partir por la mitad, pero un día me encontré a un profeta llamado Ajías, que era de la CUP, que me dijo que un día yo gobernaría sobre diez de las doce tribus de Israel.Y te saltaste la Constitución Salomónica y proclamaste la independencia, vale. ¿Pero era necesario también erigir dos altares con dos becerros de oro y adorar además a la diosa Astarté?Es que si seguíamos con el rollo de ir a adorarte al templo de Jerusalén, que estaba en el reino del sur, menuda mierda de independencia íbamos a tener. Eso sí, como viste, nosotros no prohibimos los toros.¿No tuvísteis problemas con la Unión Europea?¿Pero qué dices? ¡Debes tener la omnisapiencia estropeada! En aquellos tiempos no había Unión Europea. Las potencias de la Biblia fueron Asiria y Babilonia. Asiria nos conquistó a los del norte primero, nos arrasó y nos deportó. La experiencia independentista no nos fue muy bien. Y luego Babilonia años después hizo lo mismo con el reino de Judá. La globalización, ya sabes.¿Qué opinas del nacionalismo?¿Nacionalismo? El de uno mismo. Yo ahora me he hecho anarquista. Los catalanes además van por ahí proclamando repúblicas, y yo soy del Libro de los Reyes. Yo lo que quiero es salir de aqui del Infierno. Es como el Estado del Bienestar, pero al revés. Y todos son neoliberales. Pensé que venías a sacarme.¡Llevame contigo! ¡Por Dios!¡Hala, ya estás tomando mi nombre en falso! ¡Otros 1000 años más!