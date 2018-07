Entrevista a Hobab, el cuñado de Moises

moseshobabbiblia | Liopardo

Algunos dice que era su suegro, pero la mayoría afirma que era su cuñado. La Biblia cuenta que Moisés, gran fan del cuñadismo, pidió al suyo que le sirviese de guía en su camino hacia la Tierra Prometida: "...pues tú conoces bien los lugares donde podemos acampar en el desierto; tú serás nuestro guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigos los favores del Señor." Hobab se hizo un poco de rogar, pero aceptó. Y cumplió ese importante papel. Sin embargo, hoy es un personaje olvidado. Por eso hoy decido entrevistarle. Me dirijo a la nube donde vive Hobab, el cuñado de Moisés. Le encuentro tumbado en el sofá, viendo la última temporada de Juego de Tronos. En la mesa, el último libro de Pérez-Reverte y un disco con los éxitos de U2. Hobab: ¡Hombre, Dios! ¿Qué pasa, campeón? - se levanta y me da una palmadita en la espalda, a la vez que me tiende la mano con cara de satisfacción. -Pasa, pasa. Estás en tu casa.¡Para eso el Cielo es tuyo, ja,ja! - ríe con su propia broma - Aunque no es por nada, pero yo lo habría hecho mejor. Si te fijas, tiene malos acabados. Seguro que te cobraron una pasta además. Tengo yo un amigo albañil que por cuatro duros te lo deja niquelado. Por cierto, vaya mierda de móvil que llevas, Señor, te has quedado en el Antiguo Testamento.- Me enseña su smartphone último modelo y después de mostrarme cuarenta aplicaciones nuevas, logro continuar la entrevista. -Verás, Hobab. Me he dado cuenta de que eres un personaje de la Biblia muy desconocido, y eso que fuiste el guía del mismísimo Moisés. - Pues sí, los grandes genios somos así, Dios, unos cardan la lana y otros llevan la fama. Porque mi pobre cuñado seríá muy bueno separando las aguas y con lo de los Mandamientos, pero le dejas solo y no sabe ni ir a la vuelta de la esquina. Le dije, ¿quieres llegar a la Tierra Prometida? Pues dime cuánto se tarda y yo te llevo en la mitad de tiempo, y sin pisarle. Y tranquilo, que no nos va a pillar ni un radar. ¡Qué tiempos!, parábamos en todos los restaurantes donde había cuádrigas, que es donde mejor se come. ¡No me conocía yo a los egipcios ni nada! Que en la Biblia tenían mala fama, pero yo les admiraba. Construyeron las pirámides, y les quedaron tan bien que mucha gente piensa que fueron los extraterrestres. Oye, que igual fue así. ¿No fue la llegada a la luna una película de Stanley Kubrick? Lo he leído en Forocoches. A Carrero Blanco lo mató la CIA, supongo que eso lo sabes, que para eso eres Dios. El Gin Tonic con cardamomo siempre ...Pues eso, que los egipcios eran muy majos, yo no soy racista, pero estoy hasta la polla del negro del Whatsapp. Y tengo amigos homosexuales. Ya sabes que yo no soy ni de izquierdas ni de derechas.... - Sí, los egipcios no eran tan mala gente- lo corto- . De hecho nada más nacer elegí ese lugar para refugiarme de Herodes. - ¡Equilicuá!. Lo egipcios eran gente que empezaron de cero, como Amancio Ortega. Eran los chinos de la época. Es verdad que tenían esclavizada a la mitad de la población, pero al menos todo el mundo tenía trabajo. Eran un referente, como hoy es Japón, donde la gente hace huelga trabajando más. Y oye,¡qué pueblo más acogedor con la inmigración! Que dicen, "es que no les dejaban marcharse a los pobres israelitas"...hombre, te gastas un dinero dándoles educación, con lo liosos que eran los jeroglíficos esos, les das sanidad gratis, que hasta les entraba la trepanación del cráneo por la Seguridad Social,¡y luego vas a permitir que se te vaya toda la mano de obra cualificada al extranjero! Pues no. - Vaya, ahora me da lástima haberles ahogado en el Mar Rojo. - Bueno, la natación es el deporte más completo. A mí me dio pena por el pobre faraón. Que yo no soy monárquico, pero es que el faraón estaba muy preparado, y era muy campechano. Vale que no había sido elegido democráticamente, pero Hitler ganó unas elecciones y mira...Con Franco podías salir tranquilo a la calle. - En fin...se está alargando la entrevista y no te he preguntado lo principal: si eras tan buen guía...¿por qué tardó Moisés cuarenta años en hacer una ruta que se hace en cuatro días? - Pues no me acuerdo, crack, hace tanto de eso...- me cuenta un par de chistes que son tuits míos- Por cierto, figura, ¿sabes que un amigo mío vio el vídeo de Ricky Martin y la mermelada? Y no te he contado quién mató realmente a JFK....

