El significado de los números en la Biblia

mumerosbiblia | Liopardo

Yo soy más de letras, no en vano soy el Alfa y el Omega del Universo, pero si coges mi libro, la Biblia, es inevitable observar que varios números, como el 7 o el 40 se repiten todo el tiempo, y no es por casualidad. Cada número tiene un significado, y hoy os los voy a explicar: El 1. Me simboliza a mí, Dios, que soy un único. “Un único Dios”. Es que a mí el politeísmo no me va nada de nada, soy muy celoso. El 2. Representa al ser humano, que es una dualidad donde cohabitan el bien y el mal, el Yin y el Yan, la Fuerza y el Lado Oscuro, VillaArriba y VillaAbajo, Antena 3 y La Sexta. El 3. Representa la totalidad. “Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces”, le dije a Pedro. ¡Y vaya si me negó, totalmente! La Trinidad es el todo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¡la familia completa! El 4. Simboliza el cosmos, el mundo, porque cuatro son los puntos cardinales. Cuatro ríos tenía el paraíso, y cuatro fueron los evangelistas que dieron a conocer mi palabra al mundo. Y lo más importante, para jugar al pádel hacen falta cuatro. El 5. Significa “unos cuantos”, una cantidad indefinida, y tiene una rima muy delicada. Pasemos al seis. El 6. Significa la imperfección, dado que va justo antes del 7, que es la perfección. La prueba es que os hice el sexto día, y que el número del diablo es el 666. El 7. La perfección. Al séptimo día, descansé. Decidme si eso no es algo perfecto. 7 son los sacramentos y 7 los pecados capitales. Este número aparece constantemente en la Biblia: que si los 7 años de vacas gordas y flacas, que si hay que perdonar setenta veces siete, las siete vueltas a las murallas de Jericó...¡sólo en el Apocalipsis el número siete aparece 54 veces! El 8. Es el número de la resurrección. La Biblia hablar de 8 resurrecciones, sin contar la mía, y fueron 8 las personas salvadas del diluvio. Sí, ese día se me fue la mano matando gente. El 9. Representa juicio, finalidad, algo completado. Yo morí a la hora novena, y ahí se completó todo. ¡Qué malos recuerdos, pasemos al 10! El 10. Es el número de Messi, con eso os digo todo. El 10 es un número “para recordar algo”. Por eso los Mandamientos son 10, aunque para el caso que les hacéis, más me valdría haberlos dejado en dos y que me cupiesen en un tuit, así habrían sido más fáciles de viralizar. Otros número muy chulos: El 12. Representa el gobierno perfecto de Dios. Doce son las tribus de Israel, los apóstoles, y la nueva Jerusalén del Apocalipsis tiene doce puertas con doce ángeles. Si compráis huevos, que sean una docena. El 40. Se repite tanto en la Biblia que yo diría que seguimos el sistema cuarentagesimal. Significa el número de la prueba en la Tierra. El diluvio duró 40 días y 40 noches, Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí, el pueblo de Israel vagó 40 años por el desierto, yo ayuné 40 días...la verdad es que se me hizo largo, pero me quedó un tipo divino para la crucifixión. El 666. Como he anunciado antes, y tal y como describe el Apocalipsis, es el número de la Bestia. Hay quien dice que se refiere a Nerón. Otros dicen que el verdadero número de la Bestia sería el 616, hay quien defiende que hace alusión a Calígula...yo solo diré una cosa, el nombre de pila de Trump, Donald tiene seis cifras, ahí lo dejo....¡hasta la semana que viene!

