Diostuitero se confiesa

Hoy quiero confesarme. Quiero pedir perdón por haber hecho el mundo en solo seis días, quizá debí dedicarle más tiempo.

Quiero pedir perdón por expulsaros del paraíso, no es lógico que alguien se pille tal rebote porque le cojan una manzana del huerto.

Quiero pedir perdón por hacer que los animales se tengan que comer vivos los unos a los otros para poder sobrevivir: ni a la mente más sádica se le habría ocurrido.

Quiero pedir perdón por el diluvio, no debí asesinar a toda la humanidad.

Quiero pedir perdón por los miles y miles de personas que asesiné en la Biblia, incluido mi propio hijo, menos mal que resucitaba.

Quiero pedir perdón por atacar a las mujeres, los homosexuales, los extranjeros, los ateos y a cualquiera que osase pensar por sí mismo.

Quiero pedir perdón por no escuchar ni una sola de vuestras oraciones. Aún así, me seguís adorando, no os merezco.

Quiero pedir perdón por enviaros todo tipo de enfermedades y catástrofes naturales, pero en algo me tengo que entretener.

Quiero pedir perdón porque la tostada siempre cae del lado de la mantequilla, y porque siempre llueve cuando acabáis de lavar el coche.

Quiero pedir perdón por hacer del sexo un pecado capital y en cambio enviaros ganas de fornicar todo el tiempo.

Quiero pedir perdón porque al morir a algunos en lugar de la película de vuestra vida os pongo solo el trailer.

Quiero pediros perdón porque como amigo imaginario disto mucho que desear.

Quiero pedir perdón por haber inventado el infierno, pero es que si os mandaba al rincón de pensar os ibáis a dar cuenta de que no existo.

Quiero pedirle perdón a Nietzsche por haberle enviado la sífilis y haberle vuelto loco, pero no me gustó nada eso que dijo de que yo había muerto.

Quiero pedir perdón a los cirujanos, porque ellos estudian seis años de medicina y operan a la gente y luego el paciente y su familia me dan las gracias a mí.

Quiero pedirle perdón a Abraham por esa broma que le gasté con su hijo.

Quiero pedir perdón a todos los que alguna vez creyeron en mí, porque yo nunca creí en ellos.