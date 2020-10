Diez grandes misterios de la religión resueltos

En exclusiva para mis lectores de Liopardo, os resuelvo esos grandes misterios que han traído de cabeza a teólogos de todas las épocas. Atentos:

1. ¿Por que me aparezco en una tostada?

Las tostadas son uno de mis lugares favoritos para aparecerme, internet lo demuestra, ¿y cuándo os ha mentido internet? La razón es muy sencilla, me aparezco en vuestro desayuno porque "A quien madruga Dios le ayuda". He pasado de multiplicar el pan a aparecerme en él, tiene su lógica, ¿no?

2. ¿Por qué hice que el pobre Noé a sus 600 años tuviese que construirse el Arca y no lo fabriqué yo mismo?

Porque después de trabajar seis días estaba jubilado. Además no me saqué el título de carpintero hasta el Nuevo Testamento.

3. ¿Por qué permito que exista el mal, la pobreza y la enfermedad en el mundo si soy Todopoderoso e infinitamente bueno?

Porque si no tuviéseis ningún problema nadie me rezaría.

4. ¿Por qué no se ha producido mi "segunda venida" tal y como anuncié en los Evangelios?

Porque en la primera me crucificásteis.

5. ¿Por qué la Iglesia quemaba libros?

Porque así se vendía mejor el suyo.

6. ¿Existía algo antes que Dios?

Sí, Jordi Hurtado, eso es algo que todo el mundo sabe.

7. ¿Existe el demonio?

Sí, lo creé para que alguien cargase con las culpas. A cambio le envío a la gente más interesante al infierno, para que no se aburra.

8. ¿Por qué ya no se producen milagros?

Eso no es cierto, la Iglesia, por ejemplo, se ha hecho rica predicando la pobreza, no me digáis que eso no es un milagro.

9. ¿Es la religión el opio del pueblo?

No, el opio es el opio del pueblo.

10. ¿Cómo saber cuál de los más de 3000 dioses que existen es el verdadero?

Es fácil: verdadero es el tuyo, falsos los de los demás.