Diccionario religioso imprescindible

Estoy algo preocupado porque observo que cada vez más, especialmente los jóvenes, vivís de espaldas a la religión. El paganismo os rodea y compruebo que ignoráis ya hasta lo más básico. Es por eso que he querido en mi post de hoy acercaros algunos términos religiosos, y si os gusta, no descarto en un futuro publicar un diccionario. Aquí van:

Acólito: El acólito ayuda al presbítero y al diácono. Es decir, ayuda a otros dos que tampoco sabéis lo que son.

Agnóstico: Ateo descafeinado. El ateo de Hacendado. Cree en la ciencia y en la lógica pero a la vez teme que después de palmarla haya una vida después de la muerte y aparezca detrás de una nube alguien que le diga que no tenía razón. No le gusta quedar mal.

Anacoreta: Confinado Premium.

Aparición: Suceso sobrenatural en el que Dios, un santo o la virgen se mostraban al mundo, antes de la llegada de los teléfonos móviles con cámara.

Bautismo: Inscripción en mi club. Es mejor hacerlo cuando el sujeto es un bebé, de mayores no se dejan.

Blasfemia: Opinión en contra de todo lo que nos hemos inventado. La mitad de la ciencia y buena parte de los dogmas actuales empezaron como blasfemia. El propio Dios fue acusado de blasfemo cuando predicaba bajo el nombre de Jesús.

Colecta: Crowfunding religioso. En la Iglesia nos hacemos ricos predicando la pobreza. No me digáis que eso no es un milagro.

Corintios: Gente que sufría las cartas de San Pablo.

Dogma: Verdad incuestionable porque en caso de ser cuestionada cae por su propio peso.

Epístola: Carta, pero dicho de forma esdrújula, que siempre queda más fino.

Excomunión: Expulsión del club. Antiguamente en ocasiones se acompañaba con una barbacoa, con el sujeto asado a la parrilla. Hoy por culpa de la libertad de expresión y esas zarandajas ya no se puede.

Hagiografía: Es el relato de la vida de un santo, donde se habla de lo bueno que era y los milagros que hacía, algo así como si le encargas a Marhuenda la biografía de Rajoy.

Nihil Obstat: Expresión latina que significa "nada se opone", que significa que el censor eclesiástico da el visto bueno a un libro y no hay que quemarlo, ni tampoco a su autor.

Nietzsche: Mató a Dios, pero luego Dios lo mató a él. ¡Y ahora qué, listo!

Teología: Filosofía con dibujitos, la ciencia de la nada.

Transfiguración: Jesucristo con filtros. Episodio narrado en el Nuevo Testamento, que cuenta que Jesús empezó a resplandecer en el Monte Tabor. No confundir con transustanciación, que es cuando el pan y vino se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo, ni con la transverberación, que es cuando un ángel traspasó con un dardo de fuego a Santa Teresa. A pesar de lo que digan, el mundo "trans" es muy importante en el cristianismo.