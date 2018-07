Destruyendo el mundo y empezando de cero

Liopardo | Liopardo

Lo tengo decidido. Llevaba ya tiempo dándole vueltas a la cabeza, pero la victoria de Trump me ha dado el empujoncito final: voy a tirar este mundo a la papelera y a hacer uno nuevo. Me he fijado unas pautas para no volver a cagarla: 1. Nada de plantar manzanos, que luego os da por comer el dichoso fruto prohibido y tengo que castigaros y bajar después a dejarme crucificar para convencer a mi Padre, que soy yo mismo, de que os perdone. ¡Qué cosa más loca! 2. Esta vez no crearé ninguna Iglesia, en cuanto alguien se ponga a hablar en nombre mío lo fulmino. Les das la mano y te cogen el brazo. 3. En lugar de reproduciros mediante el sexo, lo haréis por esporas. Así me ahorro los mandamientos 6 y 9, el pecado capital de la lujuria y medio catecismo. 4. Esta vez, como es la segunda, el mundo ya me saldrá en forma de esfera perfecta, y no achatado por los polos como el primero. 5. La Biblia tendrá tres páginas, ¡todo el mundo se sabría la Biblia! 6. Los Testigos de Jehová serán todos mudos. 7. Las guerras serán con peleas de almohadas, y los generales irán todos con el pijama de Belén Esteban. 8. Todo el mundo recibirá el Premio Nobel de algo al menos una vez en la vida. 9. Todo será gratuito, al final de tu vida te pasarán la cuenta y te morirás del susto. Sin dolor. 10. Los políticos se verán obligados a cumplir sus promesas y se extinguirán. 11. Satán habría muerto en un duelo a espada con Arturo Pérez Reverte. 12. No habrá naciones, solamente una mundial. Tampoco idiomas. Os comunicaréis a base de emoticonos. La caquita del Wasap y la Flamenca gobernará el planeta. 13. Jordi Hurtado será mortal, no me gusta la competencia. 14. La Navidad no empezará el 2 de noviembre, cpmo hasta ahora. 15. Los telediarios darán noticias y no abrirán contando que "hace frío" en invierno y "ola de calor" en verano. Me va a quedar bastante bien, sí. ¿Me das tú alguna idea más?