Desmontando bulos: 7 cosas que NO aparecen en la Biblia

Es cierto que vivimos en la era de las fake news, pero éstas no son un invento de ahora, sino que existen desde que el mundo es mundo. Es más, ¿qué soy yo sino el fake más grande de todos los tiempos?

Hoy voy a hablaros de cosas que todos creéis que vienen en la Biblia y que sin embargo, no aparecen en ella ni por casualidad.

1. Que los Reyes Magos eran tres.

La Biblia en ningún lugar dice su número. Se estableció que fueron tres porque tres fueron los regalos que me hicieron: oro, incienso y mirra. Los armenios hoy día sostienen que fueron doce, nada menos, como mis apóstoles.

2. San Pablo cayó del caballo.

La Biblia solo dice que, yendo Camino de Damasco, Saulo ( por aquel entonces todavía no era influencer y no se había cambiado el nombre), cayó a tierra. No dice nada de un caballo, pero en los cuadros queda más vistoso, la verdad. Si iba a pie, en burro, en mulo o en caballo, no lo sabemos.

3. Eva comió una manzana.

A ver, yo no tengo nada en contra de las manzanas. El Génesis habla de un fruto, pero no especifica cual. Lo de la manzana es fruto de un error de traducción, ya que la Biblia habla del árbol de conocimiento del bien y del mal, y en la traducción latina que realizó el bueno de San Jerónimo se empleó el término “malus”, que significa tanto “mal” como “manzana”.

4. Magadlena era prostituta.

Ya estoy harto de decir que mi novia no era puta, que la Biblia no dice nada de eso. Simplemente la define como una de las mujeres que iban conmigo y que “le asistían con sus bienes”. Es que yo vivía de las mujeres, ya veis. Lo de confundirla a la pobre con una prostituta es culpa de una homilía de un Papa del siglo VI llamado Gregorio Magno, que erróneamente la relacionó con una “mujer pública” que, arrepentida, me ungió los pies con un perfume. A la Iglesia le ha costado unos cuantos siglos, pero por fin ha terminado rehabilitando su memoria.

5. No dije “Lázaro, levántate y anda!

Si leeis el evangelio de Juan ( el único que recoge este milagrazo, los otros evangelistas estarían despistados), lo que le dije fue: “Lázaro, levántate y ven fuera”. Lo de “Levántate y anda” es de un poema de Bécquer.

6. Jonás no fue tragado por una ballena.

La Biblia dice que fue tragado “por un gran pez”. Ya puestos a inventar cosas fantásticas, a mí me gusta más el megalodón, qué queréis que os diga.

7. Dalila no le cortó el pelo a Sansón.

El libro de los jueces (16:19), lo deja bien claro: "Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las siete guedejas de su cabeza."

