Demuestro que la Tierra es plana

tierraplanaok | Liopardo

Estoy muy contento estos días porque por fin estáis saliendo el error. ¡Comienza a saberse la verdad! Gente como Aristóteles, Copérnico o Galileo os metieron en la cabeza que la tierra es redonda, pero afortunadamente hoy ya hay youtubers muy prestigiosos que se atreven a llevar la contraria a los astronautas y afirman que la Tierra lógicamente es plana, tal y como demuestra la Biblia. Incluso un tipo llamado Mad Mike ha construído un cohete casero con el que lo va a comprobar … un día de éstos. Es que no entiendo esa manía de decir que hice la Tierra como un balón de fútbol. Cogéos el Apocalipsis, 7:1, lo dice bien claro: “Después de esto vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra”. ¡Cuatro ángulos! En el libro de Isaías 12:12 también queda demostrado que la Tierra es plana: “...congregará a los desperdigados de Judá de los cuatro extremos de la tierra.” En el libro de Daniel 4:11 se dice que había un árbol muy alto que se podía ver desde todos los confines de la Tierra, lo que sería imposible si ésta fuese redonda, ¡listos!: “ Crecía este árbol, y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra.” Cuando yo bajé a la Tierra lo comprobé en persona. Dice el evangelio de Mateo 4:8 que me fui al desierto y allí el diablo me tentó: “ Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos”. ¡Todos los reinos se ven desde un monte! ¡Incluso Australia! ¡Y hay muchas citas bíblicas más! En ellas afirmo no sólo que la Tierra es plana, sino que además está sobre unas columnas y no se mueve ( ¡lo que se mueve es el sol, la Biblia demuestra también como lo detuve una vez para que Josué ganase una batalla!). En el libro de Job incluso afirmo que la Tierra pende de un cordel, jajajaja. ¡Lástima que ya no exista la Iquisición para devolveros al buen camino! ¡Malditos científicos!

Publicidad