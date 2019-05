5 cosas que no sabias sobre Jesús y te sorprenderán

Todo el mundo cree que me conoce: salgo en la Biblia, el libro más vendido de todos los tiempos, creéis que sois mis colegas y me rezáis para que gane vuestro equipo favorito y hay fotos mías por todas partes, por desgracia, casi siempre colgado de una cruz.

Pues bien, hoy os cuento algunos secretillos sobre mí que quizás os sorprendan:

1. Nací antes de mí.

La Biblia cuenta que nací durante el reinado de Herodes el Grande. Pues bien, Herodes el Grande murió el año 4 antes de mí, así que como muy temprano debí haber nacido en esa fecha. Es lo que hay. Y si tenéis quejas, id a preguntar a Dionisio el Exiguo, que fue el que la lió con el calendario.

2. Me gustaba el lujo.

El Evangelio dice que mi túnica era de lino sin costura, de un solo tejido de arriba hacia abajo. ¡Esas túnicas eran carísimas! Tanto, que cuando me mataron, los soldados no la tiraron, sino que se la repartieron a suertes.

No sólo la ropa, también me gustaban los perfumes caros. Cuenta el Evangelio de Juan que en una ocasión una mujer llamada María, la hermana de Lázaro, derramó sobre mis pies "trescientos gramos de perfume de nardo puro, muy caro", y que cuando el pesado de Judas me recriminó que su precio equivalía al salario de trescientos días y que ese dinero se podría haber utilizado para ayudar a los pobres, yo le contesté: "A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me tendrán."

3. Llevaba el pelo corto.

La melena y los ojos azules quedan muy bien en las películas y las estampitas, pero yo era un palestino del siglo I. Es más, San Pablo en su famosa Primera Carta a los Corintios lo dijo bien claro:

"¿Acaso la misma naturaleza no nos enseña que es una vergüenza para el hombre dejarse el cabello largo?

4. Desciendo de una prostituta.

Sí, amigos, de la buena de Tamar, que hizo la calle con Judá, y engendraron a Farés, del cual afirma la Biblia que yo provengo.

5. No era carpintero.

La Biblia se refería a mí como "tekton", que tradicionalmente ha sido traducido como carpintero, pero los estudiosos hoy se inclinan más por traducirla como "artesano o albañil". No me digáis que no habría sido irónico que un carpintero acabase clavado a dos tablones.

VÍDEO: La Semana Santa según Diostuitero

VÍDEO: Clase de religión en 20 tuits de humor