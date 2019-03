Cuando me presenté a las elecciones: así fue mi programa electoral

La Biblia no lo dice, porque fue un fracaso, pero yo tuve mi etapa demócrata y me presenté a las elecciones para ser Dios y Presidente del Pueblo Elegido. El lema de mi campaña era "A Dios rogando y me vais votando", y mi número 2 era yo y el tres también. Tenía siempre mayoría en los congresos del partido.

Presentamos un programa divino, os lo traigo hoy en exclusiva.

-Pensiones. Las pensiones son un gran problema en nuestro tiempo. Gente como Matusalén vive más de 900 años y eso supone un gran gasto para la Seguridad Social. Para hacerlas sostenibles proponemos que se atrase la edad de jubilación hasta los 700 años.

- Igualdad. Mi partido está firmemente comprometido con el feminismo y propone extender la lapidación por adulterio a toda la población, no solo a las mujeres. Los homosexuales y personas transgénero verán sus derechos ampliados y podrán casarse antes de ser lapidados,.

- Endurecimiento de penas. Además de la pena de muerte para las conductas habituales como incesto, prácticas adivinatorias, idolatría, ofensas a los padres etc, proponemos ampliar la pena capital no sólo a los que incumplan el sábado, sino también el domingo. Las ejecuciones serán retransmitidas en abierto y para toda la población.

- Impuestos. Supresión del diezmo. En su lugar se creará un nuevo impuesto del 20%.

- Inmigración. Aceptaremos a las personas migrantes que lleguen a nuestro país, siempre que adopten nuestras costumbres como cortarse el prepucio y renunciar a comer jamón y langostinos.

- Política exterior. Continuaremos con nuestra política de conquista y exterminio de los pueblos vecinos.

- Medio ambiente. Mi partido se compromete a no enviar ningún diluvio que anegue la Tierra en esta legislatura. Las zarzas ardiendo serán declaradas especie vegetal protegida.

- Justicia. "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia", así que reduciremos un 100% el presupuesto en este apartado.

- Cultura. Se creará un departamento para centralizar la quema de libros, que está muy desorganizada.

- Empleo. Con el fin de reducir el paro realizaremos nuevos acuerdos con Egipto para suministrar mano de obra en la realización de nuevas pirámides. Se creará un nuevo contrato en prácticas con derecho a diez minutos de descanso cada doce horas y un límite de 40 latigazos diarios.

- Sanidad. Nuestro partido se propone erradicar la lepra matando a todos los leprosos.

- Fomento y Obras Públicas. Dejaremos que las hagan los romanos, que parece que les gusta.

- Ciencia y Tecnología. En contra.

- Educación. Libre y gratuita para los niños que no tengan que trabajar. Se estudiarán el terraplanismo, geocentrismo y creacionismo. La asignatura de religión será optativa: el alumno puede elegir entre cursarla o ser ejecutado por blasfemia.

- Agricultura, Pesca y Alimentación. Se realizarán multiplicaciones de peces y suministro gratuito de maná siempre que haya capacidad presupuestaria.

- Pactos postelectorales. Nuestro partido se compromete a no pactar con el Frente Popular de Judea. ¿O era el Frente Judaico Popular?