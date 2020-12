Cuando la Navidad estuvo prohibida en Inglaterra y Estados Unidos

Hoy os traigo una historia que haría llorar a Raphael. Han sido muchas las voces que han pedido que este año hiciésemos caso al Grinch y se prohibiese la Navidad, sin éxito, pero... ¿sabéis que en el pasado la Navidad llegó a estar prohibida en parte del mundo anglosajón?

Durante la época de la Reforma, la celebración de mi nacimiento estuvo prohibida por algunas iglesias protestantes, llamándola "Trampas de los papistas" y hasta "Garras de la bestia". Tras la guerra civil inglesa de 1647, los puritanos llegaron al poder y ¡prohibieron la Navidad!

El pueblo se rebeló realizando diversos motines, que incluyeron la toma de la ciudad de Canterbury, y finalmente en 1660 se puso fin a la prohibición. Al otro lado del charco, en el estado con nombre de estornudo llamado Massachusetts, y por las mismas razones, la Navidad estuvo prohibida entre 1659 y 1681.

En la Francia revolucionaria los servicios religiosos navideños estuvieron vetados, y al roscón de Reyes ("pastel de Reyes") se le cambió el nombre por el de "pastel de la igualdad". No tuvo mucho éxito.

Más tarde, en el siglo XX, las celebraciones navideñas estuvieron prohibidas en la Unión Soviética, ya que ellos eran más de adorar a Stalin, y en la Alemania nazi las mezclaron con formas neopaganas para servir de propaganda al ocultismo nazi y antisemitismo.

En el mundo islámico la cosa varía de unos países a otros, pero en general, Papá Noel no es muy bienvenido. Países como Tayikistán (he tenido que comprobar que existía y no era un invento de Chiquito de la Calzada) y Somalia prohíben terminantemente todo lo relacionado con la Navidad. Arabia Saudita y Brunei solo permiten la celebración de puertas para adentro, así que hay que poner los villancicos bajito.

En Corea del Norte por supuesto está prohibida, allí lo raro es que algo esté permitido, y en China, la madre patria de las tiendas de todo a cien donde compramos la decoración navideña, también, aunque debido a la globalización hay excepciones y se permite en algunas ciudades como Shangai, Hong Kong o Macao.

En liopardo está autorizada, así que ¡Feliz Navidad a todos!