Como sabéis, hace unos días se viralizó la imagen de una terracota en la había quien afirmaba ver a un hombre salvando a una mujer de caer al río Tigris y otros muchos pensaban en algo más pecaminoso.

En el río Tigris pasaban muchas cosas. Tantas, que se consiera que entre el Tigris y el Eufrates nació la civilización. La propia Biblia, en el Génesis, dice que del Jardín del Edén salía un río que lo regaba y se dividía en cuatro brazos, siendo uno de ellos el río Tigris.

El Paraíso era un sito fetén, pero tenía fallos de seguridad, ya sabéis que se me coló el demonio. Tampoco creo que fuera buena idea lo de permitir a Adán y Eva comer de todos los árboles menos de uno y colocar ese ¡justo en el centro del jardín! Los pobres se lo encontraban todos los días.

Ese árbol tan peligroso era "El Arbol del Conocimiento del Bien y del Mal", y digo yo: ¿Fui justo castigando a Adán y Eva por comer de él si los pobres todavía no tenían ese conocimiento y no podían distinguir lo que está bien de lo que está mal?

Son preguntas que me hago ahora y que si me hubiese hecho entonces me habrían ahorrado muchos disgustos y la factura del agua del diluvio que no fue pequeña precisamente.

Si continuamos leyendo la Biblia, el río Tigris es también el escenario donde el profeta Daniel tuvo un visión de una especie de extraterrestre. Dice el libro de Daniel, capítulo 10, que este profeta llevaba tres semanas a dieta vegana y de pronto se le apareció un hombre vestido de túnica de lino: "Su cuerpo era como el crisólido, su rostro brillaba como el fulgor del relámpago, sus ojos como antorchas y sus brazos y pies como el destello del bronce bruñido".

Yo de todo esto me quedo con la palabra "crisólido", que no sé lo que es, pero mola.

Este ser no le ayudó a no caerse al río como a la muchacha de la terracota, solo le dijo que estaba muy liado luchando contra "El Príncipe de Persia" y que luego lucharía contra el de Grecia. Los teólogos dicen que podría tratarse del arcángel Gabriel, el mismo que anunció a la virgen que se iba a quedar embarazada, y es que Gabriel lo mismo te servía para un roto que para un descosido.

Otro lugar de la Biblia donde aparece el río Tigris es en el Libro de Tobías. Cuenta este antiguo texto que estaba Tobías lavándose los pies en sus aguas y de pronto apareció un enorme pez que intentaba devorar su pie. Pero Tobías estaba acompañado del arcángel Rafael, quien le dijo que cogiese el pez y guardase su corazón y su hígado. Tobías lo hizo y más adelante ese corazón y ese hígado le sirvieron para ahuyentar a un demonio que le quería arruinar su boda con una rica y hermosa mujer llamada Sara. ¡La de cosas que pasaban en el río Tigris!