Conversación de @diostuitero con Stephen Hawking

No os lo vais a creer, pero acabo de encontrarme con Stephen Hawking. Él iba camino de alguna galaxia lejana, porque ya sabéis que es ateo y pasa del cielo, pero ha parado a repostar en una nube y hemos mantenido una charla informal.

DIOS: Buenos días, señor Hawking. ¿Sorprendido? ¿Pensaba que no existía?

HAWKING: Ja...ja...ja.- Hawking es ahora un espíritu puro pero sigue hablando como cuando estaba en la Tierra, la costumbre-. Usted no es Dios. Usted es un invento humano, probablemente alguna alucinación fabricada por mi mente en estos momentos. Usted no existe.

DIOS: Puede ser, pero de tanto decirlo la gente, al final yo mismo he creído que era algo más que un un cuento para mentes infantiles.

HAWKING: Eso es...me está usted empezando a caer bien. Aprovecho para decirle que su libro, el bestseller llamado Biblia, contiene algunos errores científicos.

DIOS: Supongo, es que en la editorial no me lo revisaron bien. Además fue escrito cuando no existía la wikipedia.

HAWKING: Ja...ja...ja... es usted muy gracioso.

DIOS: Es la gracia de Dios. Si me dice alguno de los errores del libro me aparezco en el Vaticano y se los comento, aunque allí no me suelen hacer ni caso.

HAWKING: Le puedo señalar varios, ja..ja...ja. Por ejemplo, el hombre no viene de un trozo de barro, sino del mono, y la mujer no proviene de una costilla del hombre. El Génesis en general es una chapuza. Cuenta que primero fueron creados los árboles y las plantas y luego el sol. Pero, ¿cómo hacían la fotosíntesis si no había luz? Dice también que la luna es una “lumbrera”, cuando la luna no tiene luz propia, sino que refleja la del sol. Por no hablar de aquel episodio donde se dice que usted detuvo el sol para que su caudillo Josué ganase una batalla, cuando lo que gira es la Tierra, y no éste.

DIOS: Vaya, no lo había pensado. Pues sí que flojeamos en astronomía. Ahora que lo dices, recuerdo que estuvimos a punto de quemar a Galileo por ese asuntillo.

HAWKING: Sí, la religión siempre ha perseguido a la ciencia, si llego a nacer unos siglos antes no llego a los 76. Y bueno...le señalo más errores bíblicos...En el Apocalipsis se dice que la tercera parte de las estrellas y un tercio del sol pierden su luz y sin embargo la Tierra y los humanos sobreviven, ¡increíble!.

También dice su libro que la Tierra es plana, con cuatro esquinas, y que hay un árbol muy alto desde el que se pueden ver todos los confines de la Tierra, y que ésta cuelga de un cordel.

DIOS: ¡Como un yo-yo!

HAWKING: Ja..ja...ja... Algo así. De zoología tampoco anda muy bien, porque la Biblia dice que el murciélago es un ave, cuando en realidad es un mamífero, o que el conejo es un rumiante, ja...ja...ja.

DIOS: Es que creé tantos bichos que ya ni me acuerdo. Hablaré con Noé, para ver cómo los clasificó en el Arca.

HAWKING: Sí, dele un repaso a eso. De botánica también andan regular. Su propio hijo, Jesús, dijo que la semilla de la mostaza era la más pequeña de las semillas, cuando es mentira.

DIOS: ¡Ese hippie!

HAWKING: Bueno, otro día le cuento más cosas. Un placer. Me voy, ¡que se me cierra el agujero negro y si lo pierdo el siguiente no pasa hasta veinte millones de años luz!

DIOS: Sí, el 27.

HAWKING: ¡Ese! Adioooooooooooooooooooooooos.