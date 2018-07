Comunicado de prensa antes de mi crucifixión

Hola, me llamo Jesucristo, me van a matar. Me piden delitos de blasfemia y sedición, dos cosas que os sonarán muy antiguas pero que están en el Código Penal. Bueno, a la blasfemia ahora lo llaman delito de ofensa a los sentimientos religiosos, pero es lo mismo.

La verdad es que no entiendo nada: todas mis parábolas las he contado sin rapear, y tampoco he utilizado títeres. Tampoco he hecho ningún chiste sobre gente que sube al cielo y mucho menos sobre judíos: ¡yo soy judío!

Lo de sedición no tiene ningún sentido: yo mismo me mostré a favor de pagar impuestos a Roma con lo de “A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”. ¡Si incluso cuando mi arcángel San Gabriel se apareció a mi madre la saludó en romano, diciendo ¡Ave, María!, en lugar de en hebreo, que es la lengua que la pobre mujer hablaba!

Yo creo que todo esto es envidia porque mi Sermón de la Montaña se hizo viral y me acabó siguiendo más gente que al Rubius. Es verdad que juego con ventaja porque al poder multiplicar panes y peces y convertir el agua en vino ofrezco siempre un buen cátering a la concurrencia, pero qué culpa tengo, ahora me van a crucificar y esos superpoderes no me sirven de nada. ¡ Ojalá me hubiera dado mi Padre poderes de teletransportación o la capacidad de fundir clavos con la vista! Pero no, debió pensarse que bajaba a la Tierra a concursar en TopChef...

Sólo os pido un par de cosas: si me vais a sacar en procesión, colocadme un chubasquero o algo, que me pelo de frío, y a ver si puede ser que en lugar de saetas me pongáis algo más alegre. No vale la discografía de Ismael Serrano.

Aprovecho también estas líneas para hacer testamento. No me refiero a escribir otro tocho como el Antiguo y el Nuevo, no, me refiero a dictar mi última voluntad:

Lego todos mis bienes ( una túnica y unas sandalias, tampoco es mucho) a María Magdalena, y sobre todo, quiero que Magda dirija mi Iglesia, y no Pedro. Pedro es un tipo que me negó tres veces, no hay quién se fíe de él. En cambio Magda es una mujer maravillosa, y a ver si con ella al frente logramos que mi chiringuito sea menos machista.

También me gustaría que en adelante os caguéis menos en mí. Si eres Willy Toledo y estás leyendo esto, por favor, hazme caso y cágate en otro un ratito para variar.

Sin otro particular, reciban mis bendiciones y les emplazo al domingo, que creo que resucito.