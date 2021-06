Los cinco libros más caros del mundo

Hay quien dice que mi libro "La Biblia Según Dios" es muy caro, porque vale 20 euros, pero ya os digo yo que los hay mucho más. ¿Cuáles creéis que pueden ser? ¿La Biblia, El Kamasutra, El Quijote? ¿Alguna obra del recientemente fallecido en los medios William Shakespeare? ¿Tal vez el libro del que hablaba Francisco Umbral? ¿O el ejemplar de Aristóteles que tan celosamente se guardaba en la abadía de "El Nombre de la Rosa"?

Vamos con el ranking:

5. Bay Salm Book.

"The Whole Booke of Psalmes Faithfully Translated into English Metre", Libro de Salmos de la Bahía para los amigos, es nada más y nada menos que el primer libro editado en Estados Unidos (1640), tan solo unos años después de la llegada de los primeros colonos. Se trata de eso, un conjunto de salmos traducidos, que era lo que le gustaba a aquellos puritanos tan aburridos.

Para dicha traducción contrataron a 30 ministros de culto, pero no lo hicieron muy bien, porque tuvieron que añadirle una extensa lista de erratas titulada "Errores que se escaparon en la impresión."

Se editaron 11 ejemplares, y en 2013 David Rubinstein compró uno de ellos por 14,2 millones de dólares, con erratas y todo.

4. Evangelio de San Cuthbert.

Otro libro carísimo, y encima éste es de bolsillo, ya que mide 96 por 136 milímetros, por lo que cabe en una mano. Es una copia manuscrita y en latín del Evangelio según San Juan, y fue encontrado en la tumba de San Cuthbert cuando ésta fue abierta en el 1104, en Durham, después de que el ataúd de dicho santo hubiese sido traído de la isla de Lindisfarne para protegerlo de los vikingos de la serie de Netflix. Como San Cuthbert murió en el 687, se considera que el evangelio que le acompañó a la tumba es de ese siglo y quizá anterior.

En 2012 la Biblioteca Británica lo compró por 14,3 millones de dólares.

3. Magna Carta Libertatum.

Es un tratado de paz celebrado en 1215 entre el rey de Inglaterra Juan I y un grupo de nobles sublevados que buscaban el reconocimiento de sus derechos y libertades. Como vemos, la cosa acabó mejor que cuando los comuneros de Castilla hicieron siglos después lo propio con Carlos V y acabaron con la cabeza separada del tronco.

Se considera la base de las constituciones modernas, y del nacimiento del estado-nación, ahí es nada. Una copia de 1297 fue comprada por 21,3 millones de dólares en una subasta en Sotheby´s.

2. El Codex Leicester, de Leonardo Da Vinci.

Estamos ante una recopilación de textos y dibujos del genio renacentista, sobre multitud de temas, ya que este hombre sabía de todo: si hubiese nacido hoy habría sido tertuliano de Ana Rosa.

Este Codex lo compró otro que no se queda atrás, el mismísimo Bill Gates, quien desembolsó 30,9 millones de dólares en 1994.

1. La Biblia de Gutenberg.

Cómo no, la Biblia tenía que ocupar el primer puesto, y más ésta que es el incunable más famoso de la historia y cuya producción dio lugar a la impresión masiva de textos en Occidente. Además está coloreada a mano, que lleva su trabajo.

Existen menos de 50 ejemplares en todo el mundo, de los cuales tan sólo 21 se conservan completos. Se calcula que cada una de sus 1300 páginas vale 50.000 euros, así que si por un casual un día os hacéis ricos y os compráis uno y se lo dejáis a alguien, vigilad que os lo devuelvan entero. 65 millones de euros costaría un ejemplar, id ahorrando.