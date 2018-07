CELEBRITIES BÍBLICAS: Hoy, ¡entrevisto al Faraón de Egipto!

preguntas para estos de liopardo, unos locos de las redes sociales.

Liopardo | Liopardo

Hoy tengo una entrevista complicada, porque después de todas las faenas que le hice a él y su pueblo, puede que no tenga muchas ganas de verme. De hecho le he estado buscando por Cielo, Infierno y Purgatorio y me ha costado mucho dar con él, estaba de perfil y no le veía. Qué manía tienen estos egipcios de ponerse siempre de perfil, ni que fueran políticos españoles. Me acerco y sale corriendo. Tengo que atarlo a una silla con la ayuda de San Miguel y San Gabriel y finalmente accede de buen grado ( ja,ja) a realizar la entrevista:Buenos días, tranquilo, que no te voy a hacer nada. Van a ser solo unas¿Redes sociales? ¿Qué es eso? ¿Una nueva plaga?Más o menos. Me gustaría preguntarte, para empezar: ¿por qué fuíste tan obstinado en no dejar marchar a los israelíes?¿Y tú me lo preguntas? Pero si en Exodo 4, 20-21 tu mismo dijiste: “yo haré que se ponga porfiado"Ah, sí, ya me acuerdo. Perdona, es que la Biblia es tan larga...Recuerdo que también le dije a los israelitas :“yo endureceré el corazón de los egipcios para que salgan en persecución de ustedes...y me haré famoso a costa de Faraón y todo su ejército."Pues eso, si no me hubieses manipulado el corazón para hacerte el chulito habría dejado partir a los hebreos y habría esclavizado a cualquier otro pueblo, que había muchísimos más con ganas de trabajar. Es como ahora con la crisis, ¿que se va alguien porque no le gusta cobrar 600 euros por 12 horas? Pues que se vaya, que con el paro que hay seguro que otro quiere ocupar su lugar. Lo llaman competitividad. ¿Tú te crees que a mí me compensaba tener el Nilo lleno de sangre, plagas de ranas, piojos, moscas, langostas, todos llenos de úlceras y sarpullidos, con granizo, tinieblas? Que aquello parecía Mordor. No hay empresa que resista ese balance.Te olvidas de la peste sobre el ganado.Si es que me mandaste tantas que ni me acuerdo. Hasta que no mataste a todos los pobres niños no te diste por satisfecho.Esto....Y luego me vuelves a manipular para que salga con los carros detrás y hacer el numerito final de las aguas abriéndose y cerrándose sobre nosotros.Compréndelo, sin esa escena la peli de Los Diez Mandamientos quedaba coja....Mira, cuando te crucificaron me alegré un montón. Dije, ¡por fin algo de justicia! Menudo disgusto cuando veo que resucitas a los tres días.Hombre, es que si no, esto sería un sindiós.Pues sería mucho mejor. Además, por dioses no será, con todos los que tenemos los egipcios: Amón, Anubis, Horus, Isis, Satis...Mira, tanto dios es un cachondeo. Además, ¿dónde estaban cuando os mandé las plagas?Se pusieron de perfil.Exacto. Dichosos egipcios y su manía de ponerse de perfil.