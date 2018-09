Carta a todos los que ayer se cagaron en mí

Queridos hijos míos, ayer comprobé con tristeza como el hashtag #MeCagoEnDios se convertía en primer Trending Topic en Twitter. Sé que lo hicisteis con la mejor de las intenciones, para proteger la libertad de expresión y esas cosas que llevamos toda la vida intentando combatir en la Iglesia, pero no por ello me libré de llevarme un disgusto bien grande.

Soy consciente de que en el pasado hemos tenido nuestros roces: yo os exterminé con un diluvio y vosotros me crucificasteis. Creo que estamos empate y que es momento de perdonar y olvidar nuestras rencillas. Además ya os he dicho que no sirve de nada cagarse en mí, porque para eso inventé la Ley de la Gravedad: todo lo que sube, baja.

Mi propósito es que iniciemos una nueva etapa basada en la concordia y el respeto mutuo, ya sabéis, como lo predica la Biblia, pero al revés. Como muestra de buena voluntad, voy a realizar los siguientes gestos:

- Os permitiré comer manzanas. Reconozco que fue un poco excesivo expulsaros del paraíso por comer una. Además la culpa también fue mía por poner el árbol justo en el medio.

- Haré algunas correcciones en la Ley de Murphy y a partir de ahora la tostada no caerá siempre por el lado de la mantequilla.

- Tampoco haré que llueva justo cuando habéis lavado el coche.

Creo que son gestos importantes y a tener en cuenta. Aprovecho esta carta también para haceros llegar las quejas de los otros cinco mil dioses que adora la humanidad: cada vez que decís "Me cago en Dios" a ellos también les afecta, y estamos pensando en crear una asociación. Algo así como la ADAGECED , la Asociación de Dioses Afectados por la Gente que se Caga en Dios. Vale, el nombre no es muy bueno, pero es lo mejor que me han ofrecido los cuatro evangelistas. Llevan siglos sin coger la pluma y están algo apolillados.

Lo dicho, espero que a partir de ahora iniciemos una nueva y más amorosa etapa. De lo contrario tendré que mataros a todos de nuevo.

Atentamente, Dios.