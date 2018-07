Carta de San Pablo a su director de máster

Estimado dire:

Te escribo por correo ordinario en lugar de mail porque los archivos informáticos se los lleva el viento. Luego te preguntan si has hecho el master y nadie tiene constancia de nada.

El motivo de mi carta son un par de consultas sobre el que nos ocupa, "El Derecho autonómico en el Imperio Romano. Los bárbaros, ¿son gente o gentuza?".

Se me informó cuando realicé mi inscripción en la Universidad Rey Herodes de que éste era un máster presencial, pero me temo que voy a perderme unas cuantas clases porque en los próximos meses me encontraré expandiendo el cristianismo por el Mediterráneo. Me gustaría solicitar que se me conmutasen las clases por la entrega de trabajos, pero no demasiados, porque me temo que voy a estar un poco liado escribiendo cartas a los Corintios, Efesios, Colosesenses y Tesalonicenses.

Lo importante ya está hecho, que es el pago de las tasas, un poco caras, a mi juicio, y eso que tenía el descuento por ser ciudadano romano. Menos mal que el seguro me pagó una pasta aquella vez que me caí del caballo y me di aquel golpe en la cabeza.

También quería preguntar si se me pueden convalidar veinte o treinta asignaturas del máster anterior: "Apedreamiento de cristianos", que terminé con gran aprovechamiento y la calificación media de Cum Laude. San Esteban el protomártir así lo puede atestiguar.

En cuanto al TFM, o Testamento del Fin del Mundo, le prometo por los clavos de Cristo que lo tengo ya hecho pero lo he perdido en alguna mudanza entre Tarso y Antioquía. Discúlpeme, pero con este lío del Concilio de Jerusalén me pasa como a Saint Denis, que no sé ni dónde tengo la cabeza. Perdón por el chiste fácil, no debe ser agradable que te decapiten. Espero no haber traspasado los límites del humor.

Volviendo al motivo principal de estas líneas, entiendo que lo que solicitio no es lo habitual, y que de ello podria derivarse un agravio comparativo con el resto de los alumnos, pero yo soy santo y ellos no. Confío en su capacidad de compresión y no dude que será recompensado debidamente en el Reino de los Cielos. Cuando suba no olvide adjuntar esta carta, allí no aceptan falsificaciones.

Sin nada más que añadir, le saluda afectuosamente y se despide atentanmente su alumno, San Pablo. Salude al César de mi parte.