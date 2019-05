Carta a los ateos

Querido ateo,

Te escribo con todo el cariño del mundo, aunque sé que niegas mi existencia. Ya podías ser como los agnósticos y concederme el beneficio de la duda, pero no, me tienes en tu lista negra de las cosas imposibles.

Sé que se hace difícil creer en alguien Todopoderoso e infinitamente bueno que a la vez envía cáncer a los niños, pero tú hazme caso, todo lo que hago es por vuestro bien. También sé que es difícil asumir que alguien que predica la humildad tenga a la vez un coro de ángeles cantando eternamente sus alabanzas, pero no le des más vueltas, los caminos del Señor son inescrutables, que por cierto, se escribe con "s" y no con "x", como hacéis muchos de los mortales.

Sé que es complicado comprender que fundase una organización que se hizo rica predicando la pobreza pero, ¿acaso no es eso un milagro?

También aduces que no hay ninguna prueba de mi existencia. ¿Tal vez no conoces la Biblia? Es un libro bien gordo que dice que sí existo. Contiene algunos errores históricos, geográficos, científicos, de traducción, contradicciones y multitud de sus historias son un plagio de otras culturas anteriores, pero aparte de esos detallitos, ¡dice la verdad! ¡Y la numeración de las páginas es correcta!

Más pruebas de mi existencia: si yo no existo, ¿por qué todo el mundo me cita en los orgasmos? Además, gracias a mí, el sexo es pecado, con lo que tiene mucha más gracia. Y masturbarse sería muy aburrido sin nadie mirando desde arriba.

Si no existo, ¿qué hace millones y millones de personas rezándome para que gane su equipo de fútbol? No me vas a decir que tanta gente en el mundo pierde el tiempo de esa manera.

Y la prueba definitiva, ¿quién creó el mundo, eh listo? No me digas que fue una explosión, poque alguien tuvo que dejarse el gas abierto. Y ese fui yo. ¿Que quién me creó a mí, entonces? Pues yo que sé, sería otro Dios, pero yo no creo en esas cosas, jajaja.