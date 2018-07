Carta a los Reyes Magos de Diostuitero

los-reyes-magos-1024x768 | Liopardo

Queridos Reyes Magos, Os escribo como todos los años aunque no sé para qué me molesto si siempre me traéis la mirra y el incienso de las narices. El oro está bien, no me importa si repetís en eso. Como sabéis, este año he sido muy bueno. De hecho, me canonizarían si no fuese ya Dios. He hecho un montón de Rts a la gente, y no he bloqueado a casi nadie. He sido un poco pesado con mi libro, es verdad, pero es por una buena causa: es una obra maestra y no quiero que se la pierda nadie. He tuiteado sin faltas de ortografía y casi no he dicho palabrotas. Y todas, todas las noches he dado la bendición a mi seguidores. Tan sólo se me pasó una, pero porque se me fue la mano convirtiendo el agua en vino. Por eso os pido que por favor me traigáis lo siguiente: -Un móvil nuevo para hablar con mi Padre que está en los Cielos. Con el que tengo no me llega la señal divina. -Una túnica con capucha. Aunque parezca un rapero, o peor aún, un youtuber, en invierno viene muy bien para abrigar las orejas. Además llevo 2000 años con la misma túnica y sandalias y ya están pasadas de moda. -Sandalias para caminar sobre las aguas. Soy pronador. -Un detector de apóstoles chungos. En tres meses llega Semana Santa y no quiero que me crucifiquen otra vez por culpa de algún chivato. -Un doble que me supla en las escenas difíciles en misa. -La serie completa de Autopista Hacia el Cielo. -El tragabolas. Si no lo tienen, me vale con cualquier político en campaña. -Las obras completas de Juan Pablo II. Completas, ehh, no me las traigais a trozos, que os conozco. -Un pala de pádel y muy señor mío. -Una Biblia en braille que no pinche por la parte del Antiguo Testamento. -Un látigo nuevo para azotar mercaderes y tertulianos. -La paz en el mundo. Esto es todo. Le he enviado la misma carta a Papá Noel. A ver si este año me hacéis caso, que si no el gordo os va a hacer quedar mal. Por favor, contestadme este mail diciendo que lo habéis recibido. No quiero excusitas como otros años. Y ya sabéis que ya no mando estrella guiadora porque llevaís GPS en los camellos. Benditos seais. P.D. Traedme lo que os pido. No sé si habéis leído el Antiguo Testamento, pero cuando me cabreo tengo muy mal genio. Y muere gente. Os tendré galletitas en la ventana.

