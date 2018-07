Apocalipsis Trump

Liopardo | Liopardo

Ya es oficial: después de un presidente negro ahora tenéis uno naranja. Habéis convertido al tipo más impresentable del mundo en el hombre más poderoso de la Tierra, voy preparando otro diluvio. Y por favor, dejad de "Dios bendiga América!, yo dimito. Con la elección de Trump habéis podido comprobar que las encuestas de Estados Unidos son tan fiables como las de aquí. La pobre Hillary sigue en estado de shock y anda desaparecida, hay quien dice que se la ha visto en compañía de un apuesto español gritando a alimón: ¡No es no! Debe ser duro que después de estar toda la vida preparándote para ser presidenta te gane un tipo como Donald Trump. En España Twitter era un llanto y crujir de dientes. ¿Qué pasará ahora en USA? ¿Destinarán dinero a la Iglesia e imputarán a gente por tuits como aquí? ¿Prohibirán también los memes? ¿Condecorarán vírgenes? Es terrible. Encendía la tele y ya se entreveían los primeros símbolos del Apocalipsis: Ferreras se había cambiado de camisa, mientras el pactómetro yacía en un rincón, rodeado de telarañas, como aquel arpa olvidada de Gustavo Adolfo Bécquer. Los mismos tertulianos que vaticinaban sin lugar a dudas la victoria de Hillary explicaban ahora con todo lujo de detalles el por qué de su derrota. Resulta que Bernie Sanders es ahora el que molaba. Es todo mucho más sencillo, y se resume en una palabra: miedo. El miedo es el mejor combustible del voto. Sólo hace falta aderezarlo con unas dosis de populismo y el éxito está servido. ¡Sabré yo de populismo! Era un tipo que me ganaba a las masas a base de repartir de panes y peces. Hay quien me acusa de vender humo, pero en realidad vendía nubes, trozos de cielo con hipoteca a interés variable, el de mi Iglesia. "Podría disparar a gente en la Quinta Avenida y no perdería votos", dijo el señor naranja. ¡Os conoce mejor que yo! Yo arrasé la humanidad cuando lo de Noé y también me adoráis. Miro a Estados Unidos y veo a ese tipo ahí sentado en el trono de la democracia y me digo: ¿En qué parte empezó a joderse todo? Latinos que llegaron al país de forma irregular y lograron construirse una vida impidiendo con su voto que otros hagan lo mismo. Mujeres que votan a un personaje que las humilla y manosea. Maravilloso. Cualquier día le dais también el Nobel de la Paz. Y todo un 9 de noviembre, fecha en que como recuerdan algunos hoy en la red, es el Día Internacional contra el fascismo y el racismo. El día que también se conmemora la caída del muro de Berlín votáis a otro tipo que promete construir otro muro. Vais de maravilla.