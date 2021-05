Mi Agenda 2050

La Agenda 2030 ha sido como la segunda hornada de triunfitos o la play 3, ha tenido su momento de gloria pero enseguida ha sido sustituida por una versión más moderna: la Agenda 2050.

Como no quiero quedarme atrás, yo también he hecho mis deberes y he establecido mi Agenda Bendita 2050 . Estos son los puntos principales y algunas predicciones:

- Debido a la escasez de vocaciones, en el 2050 todos los sacerdotes serán automáticos. El feligrés podrá elegir su holograma favorito, el holocura, que le dará la misa personalizada, con el género que prefiera, subtítulos, idiomas, brillo, contraste, y la posibilidad de saltar el sermón. Incluirá modo seguro para los niños.

- En 2050 resucitaré a Nietzsche para que me vuelva a matar, al menos así volveré a ser un par de horas Trending Topic.

- Establecimiento de la Superliga religiosa. Veganismo, antivacunas, radfem, adoradores de Ibai... cada vez son más numerosos los credos que amenazan a las grandes religiones, las de siempre. Estableceré una Superliga religiosa con el cristianismo, islamismo, budismo e hinduísmo. Los Concilios serán a doble partido y en caso de empate decidirá alguien neutral como Richard Dawkins o sus sucesores.

- En 2050 el problema palestino-israelí seguirá siendo algo "muy complejo".

- En 2050 tu madre dirá "a que voy yo y lo encuentro" y lo seguirá encontrando.

- En 2050 solo podrán hacerse chistes de cuñados: todos los demás estarán castigados con pena de 1 a 3 años.

- En 2050 Greta Thumberg romperá en directo una foto del Papa.

- En 2050 el límite de velocidad en las ciudades será de 10 kilómetros por hora, la velocidad de un tren a Extremadura.

- En 2050 Pablo Iglesias volverá a dejarse coleta.

- En 2050 el presidente de Estados Unidos, Elon Musk II prohibirá el trap.

- En 2050 volverá Héroes del Silencio.

- En 2050 Nacho Cano será presidente de España y Covadonga la capital.

- En 2050 la monogamia será considerada una perversión sexual más.

- En 2050 Ceuta y Melilla han invadido Marruecos.

- En 2050 Belén Esteban presentará el telediario y El Munto Today sustituirá al BOE.

- En 2050 todos los libros del mundo estarán impresos en lenguaje inclusivo pero todo el mundo mirará solo las fotos. Fernando Simón se dedicará al negocio de las almendras.

- En 2050 mucha gente negará que el hombre haya pisado la Tierra.

- En 2050 el capítulo final de Juego de Tronos ha sido rehecho por decimocuarta vez.

- En 2050 alguien leerá este artículo.