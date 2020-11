Además de las Plagas de Egipto y las del Apocalipsis: las otras pandemias de la Biblia

Todo el mundo ha oído hablar de las Diez Plagas de Egipto y las Siete Plagas del Apocalipsis. No es que tengáis mucha idea, y generalmente me confundís unas con otras, pero dado que os di el cerebro del mono me conformo.

Sin embargo, no son éstas las únicas epidemias que os he enviado y que aparecen en la Biblia. Hoy os traigo dos más:

1. Cuando los filisteos me robaron el Arca ( Primer Libro de Samuel, capítulo 5)

El Antiguo Testamento trata de una gente, los israelitas, mi Pueblo Elegido, a los que yo, Dios, ordenó matar a todos los pueblos de alrededor y conquistar su territorio. Uno de esos pueblos fueron los filisteos. Los muy jodíos llevaban allí mucho tiempo, de hecho dieron nombre a la región ( Palestina viene de la palabra "Filistea"), y no se dejaban matar, por mucho que mis devotos muchachos les decían que era en nombre de su Dios. Es más, una vez que los israelitas llevaron el mismísimo Arca de la Alianza a la batalla para que le diera fuerzas extra, los filisteos no solo les ganaron, sino que se la quitaron.

Se la llevaron a su tierra, a un lugar llamado Asdod, y ¿qué hice yo? Los "llené de tumores". La llevaron entonces a una ciudad llamada Gad, y "la mano de Jehová ...afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores." Así las gastaba yo, no respetaba ni a los bebés, los egipcios saben bien de lo que hablo. Herodes a mi lado es un blando.

Y lo mismo pasó en la siguiente ciudad a la que enviaron el Arca, un sitio llamado Ecrón, así que al final se la tuvieron que devolver a los israelitas.

2. Dios castiga al rey David ¡por hacer un censo! (Primer Libro de Crónicas, capítulo 21)

¿A que parece increíble? Y más teniendo en cuenta que la misma Biblia unas páginas atrás cuenta cómo una vez yo mismo le ordené hacer otro censo a Moisés y entonces no pasó nada.

Pues bien, esta vez al pobre David se le ocurrió hacer lo mismo y en cambio ahora no sé por qué ( la Biblia no lo explica) no me pareció nada bien. A través de un vidente le dije que le iba a castigar, y le dejé elegir, como en un concurso de la tele:

"Escoge para ti: o tres años de hambre, o por tres meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por tres días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel."

David eligió la tres, la peste. Resultado:

"Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel setenta mil hombres."

Resumen:

Avisados estáis. "Delante de él va las pestilencia y la plaga sigue sus pasos" ( Libro de Habacuc, 3-5) .