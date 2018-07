¡Actualizo la misa de la 2!

Santa-Misa-Jeronimo-Tormes-Salamanca_1762033858_39515215_1500x845 | Liopardo

Ahora que estáis todos hablando de la misa de la 2, que si la quitamos, que si la dejamos, que si triplica su audiencia, que si el cura dice esto o lo otro, he pensado que lo mejor es aprovechar el tirón y darle un buen lavado de cara para que arrase entre los espectadores. Porque la misa está bien, pero se ha quedado un poco clásica y necesita unos retoquillos. Renovarse o morir, ya sabéis. Y si morir, resucitar, claro. Hay que cambiar varias cosas: - El plató. Estoy cansado de la típica iglesia moderna de barrio, con hormigón y ladrillo y cuatro imágenes donde siempre salgo desdibujado o colgado de una cruz cada vez más extraña. Alguna vez emiten desde una iglesia románica, y entonces es peor, todo el mundo sabe que el románico fue mi época más oscura. Luego tuve mi etapa gótica, como The Cure, y acabé barroco perdido, mi época loca. Lo ideal sería un plató tipo Sálvame ( ¡qué buen nombre, por cierto!) lleno de colorido y con Belén Esteban cada dos por tres diciendo eso de ¿me entiendes? para que todo el mundo esté atento a las Sagradas Escrituras. - El presentador. Siempre es un varón, de avanzada edad generalmente, vestido con una túnica de lo más sosa y con una dicción monocorde y aburridísima. Así es imposible mantener a las audiencias pegadas al televisor. Yo lo cambiaría por una mujer, para quitarnos ese aura de machistas que tenemos en la religión. Se me ocurre ahora mismo María Teresa Campos, que es la "reina de las mañanas" y ahora se queda sin programa. Otra opción es Leticia Sabater, que nos daría grandes titulares, pero es una opción arriesgada. - El horario. Las 11,30 es muy pronto, así no me extraña que solo nos vea la gente mayor. Los jóvenes salen a multiplicar cubatas el sábado por al noche y se levantan tarde. Las 13,00 estaría mucho mejor. - La música. Las canciones de misa están más anticuadas que el Alcaltel One Touch. Yo aprovecharía que pertenecen a la casa y ficharía a locutores de Radio 3 como Julio Ruiz o Tomás Fernando Flores, o en su defecto pondría directamente playlist indies del Spotify. - Elementos nuevos. El Hormiguero lleva once años con Trancas y Barrancas debajo de la mesa, ¿por qué no hacer algo parecido e incorporar un par de angelitos bajo el altar que comenten de forma ingeniosa el desarrollo de la celebración? Imaginaos al cura diciendo "es palabra de Dios" y los angelitos apostillando "bueno, porque lo dices tú". O mucho mejor, ¡fichar al Hombre de Negro, que también queda libre! ¡El uniforme ya lo tiene, le pones una cruz y tienes a todo el personal acojonado! Además, si yo hice el mundo en seis días, él solo necesitó dos. Y el primero fue para el ensayo grabado. -Un concurso. Podríamos insertar "Saber y Ganar" en mitad de la misa. Es el progrma de mayor audiencia de la 2 desde hace años y además está conducido por un inmortal. - Estrellas internacionales. Por ejemplo, hay un jugador que se llama Cristiano, ¡aprovechémoslo! ¿Y Messi? Bueno, ése es capaz de quitarme el puesto. Y tiene menos diálogos que R2D2. También podríamos tirar de santos como Yves Saint Laurent o si andamos mal de presupuesto, algo más local como Quique San Francisco. - Misa interactiva. Y por último, mi gran idea. ¡Hay que hacer la misa más participativa para el que está en casa! Así, mediante sms ( excelente forma de pasar el cepillo además) los televidentes podrían elegir la lectura del evangelio del día: "Si quieres que leamos Marcos 23:15 marca 4455 seguido de asterisco. Si prefieres en cambio Juan 12:18 marca 7720 asterisco." Y lo mismo para elegir el tipo de bendición, la fórmula de la paz o las peticiones. ¿Qué os parece?

Publicidad