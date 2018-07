¿A qué me habría dedicado si no hubiese sido Dios?

Seguro que habéis escuchado alguna vez a alguien muy bueno en su trabajo diciendo con humildad: "Soy futbolista, o piloto, o cantante...porque no sé hacer otra cosa". Pues bien, yo soy muy bueno en lo mío, ser Dios, el número 1, porque no puede haber más que un dios, claro, pero a veces me pregunto: ¿A qué otras cosas podría haberme dedicado? Liopardo | Liopardo Con mis dotes para multiplicar pan y pescado habría sido un negocio seguro. Liopardo | Liopardo Convierto el agua en vino, no tendría rival.Es el oficio que ejercí con mi padre. Lo malo es que lo tuve que dejar porque los clavos y los tablones me daban muy mala espina.Podría bajar a la Tierra y agradecerle a Francisco los servicios prestados y jubilarle. Me pondría yo en su lugar y viviría como Dios en el Vaticano. Liopardo | Liopardo Acertaría siempre. Que digo que va a llover, pues llueve, que va a hacer sol, pues lo hace. Liopardo | Liopardo Con mi habilidad para caminar sobre las aguas llegaría a Campeón del Mundo. Los patrocinadores se pelearían por mí y montaría mi propia marca de ropa deportiva, inspirada en las túnicas israelitas del siglo I.

Al final es la opción que he escogido. He recortado mi nombre, ahora en lugar de Mesías soy Messi, es más comercial.