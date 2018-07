7 inconvenientes de ser Dios

Todo el mundo se piensa que ser Dios es un chollo, pero como todos los trabajos, también tiene sus cosillas. Os explico:

1. Ser Dios significa vivir en un spoiler permanente. La vida no tiene emoción, porque ya sabes lo que va a pasar. Y no hay manera de disfrutar de ninguna serie.

2. Tienes a un tipo llamado Satán incordiando todos los días. Y no me puedo deshacer de él, porque se rompería el equilibrio entre el bien y el mal. Si Satán no existiera no habría pecados, y sin pecados, no habría oraciones, y sin oraciones mi existencia carecería de sentido.

3. Las oraciones. Sí, son necesarias, pero es que os pasáis. Una cosa es rezarme para tener salud y otra para ligar o para aprobar un examen sin haber estudiado o que gane vuestro equipo de fútbol. Es un spam insoportable.

4. La Trinidad. Ser tres personas en una no es nada fácil. Como hijo, imagináos que nunca te puedes independizar de tu Padre, y como Padre, imagináos que tu hijo no se va nunca de casa. Bajó unos días a la Tierra pero acabó fatal, y otra vez de vuelta al Cielo. Por no hablar del Espíritu Santo, que va por ahí embarazando vírgenes. Con este trastorno de múltiple personalidad no gano para psicoanalistas.

5. Todo el mundo se caga en ti. Ya sabéis, la famosa expresión esa.... Mira que cuando dicté los Mandamientos puse en el número dos lo de "No tomarás el nombre de Dios en vano", pues ni caso. Generación tras generación continuáis con la frasecita. Una cosa os digo, podéis cagaros en mí, pero inventé la ley de la gravedad para que todo lo que suba, baje.

6. No te puedes suicidar, porque siempre resucitas. Así que está condenado a la eternidad. Sí, ya sé que vosotros queréis ser inmortales, pero os aseguro que después de unos cuantos millones de años empieza a cansar.

7. Al ser Dios, tienes que ser perfecto. Imagináos que agobio, te entra complejo de Cristiano Ronaldo. Estoy pensando en dimitir y que me sustituya Isabel Preysler. Sí, voy a hablar con ella, a ver qué dice.