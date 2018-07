7 falsas creencias de la Biblia

1.En el Génesis no se dice que la fruta sea una manzana. Liopardo | Liopardo ¡Listos, que sois unas listos! Ni que fuera yo la madrastra de Blancanieves. La Biblia no dice que lo que comieron Adán y Eva fuese una manzana, no especifica el fruto. Simplemente al hablar del árbol de la ciencia del bien y del mal utilizasteis en la traducción latina el término “malus”, que significa tanto “mal” como “manzana”, y solucionasteis el asunto. “El árbol de la ciencia del bien y de la manzana” Maravilloso. 2. Dalila no le cortó el pelo a Sansón. Liopardo | Liopardo Dalila, la peluquera más famosa de la historia, ni siquiera cogió las tijeras. Es verdad que ella sonsacó al forzudo juez bíblico el secreto de su fuerza, pero el que le cortó sus famosas siete trenzas fue un hombre al que ésta llamó. Se ve que las rastas estaban un poco duras y necesitaba un buen podador. 3. Goliath no murió de una pedrada. ¿O sí? ¡Vaya lío! Liopardo | Liopardo Es que la Biblia dice que David le lanzó la piedra con su honda y así "hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano". Pero a continuación, por si las moscas, "corrió David, y se puso sobre el filisteo; y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a sus paladín muerto, huyeron." A ver, es lógico. No se iba a poner David a comprobar las constantes vitales del gigante. Le cortó la cabeza y listo. Así te aseguras siempre, lo he leído en un libro de vampiros. 4. El nombre de Eva lo pone Adán, no Dios. Liopardo | Liopardo Y además no la llamó "Eva" sino "varona", "porque del varón ha sido sacada". Aunque si leéis unos párrafos atrás, el Génesis dice que el hombre y la mujer fueron creados a la vez, y no uno del otro. ¿Cómo puede ser esto? Muy sencillo, porque el Génesis recoge dos tradiciones orales diferentes, una denomidada "yahvista" y otra "elohista" que se entremezclan, lo que da lugar a estas "pequeñas" contradicciones. El nombre de Eva se lo dio Adán también, pero ya cuando fueron expulsados del paraíso, y significa Vitalidad, "porque ella sería madre de todos los vivientes". 5.En la Biblia aparecen gigantes y unicornios. Liopardo | Liopardo Poca gente lo sabe, porque no son textos que se suelan leer en misa, pero la Biblia lo dice bien claro. En la época de Noé: "Por aquel entonces había gigantes en la tierra, y también después de que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres y ellas les dieran hijos. Estos son los famosos héroes de antaño." Gigantes, hijos de Dios engendrando hijos con las mujeres, héroes...¡esto parece la mitología griega! Y los unicornios aparecen en Job, Isaías, Salmos, Números...no nos falta de nada. Hasta tenemos un burro que habla, la burra parlante de Balaam. 6. Yo no fui hijo único. Liopardo | Liopardo De hecho, tanto el Evangelio de Lucas como el de Marcos nombra a mis hermanos. Mirad Marcos 6:3: "¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él." Es más, a mi muerte, Santiago se convirtió en el jefe de la Iglesia de Jerusalén nada menos, y la Biblia se refiere siempre a él como "el hermano del Señor." 7.¡María Magdalena no era puta! Liopardo | Liopardo ¡Esto quiero dejarlo bien claro, que es mi novia! La Biblia no dice en lugar que se dedicase a la prostitución. Eso sí, tenía un carácter difícil la chica, porque nos conocimos al expulsarle yo siete demonios. De todas las personas que me acompañaba en mi predicación, es la más importante, porque aparece al pie de la cruz y es la primera testigo de mi resurrección. Ese malentendido es culpa de una homilía del Papa Gregorio Magno (siglo VI) en la que la relaciona con la mujer “pecadora pública” de otro pasaje del evangelio de Lucas que arrepentida me unge los pies con perfume. A partir de aquí la Iglesia representó a Magdalena como una penitente hasta que en 1969 Pablo VI por fin decidió rehabilitar su memoria y decidió quitarle este apelativo de “penitente” y en la fiesta de su santo dejó de leerse el pasaje de la “pecadora pública” arrepentida. Son cosas que pasan cuando tu religión la lleva un club dirigido exclusivamente por hombres.