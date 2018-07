7 cosas que la Biblia prohíbe y que tú haces sin parar

Te crees que eres buena persona: no matas, no robas (ver anexo de excepciones para políticos), no mientes ( ver anexo de mentiras piadosas o de relaciones de pareja, también anexo para políticos) e incluso no cometes adúlteras (Ver anexos 1-19.500). Crees que vas a ir al Cielo a disfrutar de tu jubilación dorada en clase VIP, pero ¡te equivocas! ¡Estás transgrediendo la Biblia cada día y no lo sabes! Liopardo | Liopardo Pues que sepas que Levítico 19:19 establece: "Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie; tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de tejidos" Mira la etiqueta de tu ropa y llora. ¿50% algodón y 50% poliéster? ¡Arderás en el infierno! Y no digo nada de lo de las semillas y los animales. La mezcla nunca me gustó, por algo me pasé todo el Antiguo Testamento prohibiendo los matrimonios mixtos de israelitas con extranjeras. Liopardo | Liopardo Sé que el jamón está muy rico, pero en el capítulo 11 del Levítico digo bien clarito que: "También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto; los tendréis por inmundos.” Liopardo | Liopardo En el Levítico 19:16-17 encontramos esta prohibición que sería el fin de más de una cadena de televisión y todas las revistas del corazón: "No chismearás entre tu pueblo" ¿Terrible, verdad? Occidente podría venirse abajo. Liopardo | Liopardo Porque en Levítico 19:27 digo: "No cortarás en redondo las extremidades de sus cabezas, ni cortarán la punta de sus barbas! ¡Cuidado, hipsters! Liopardo | Liopardo En Levítico 19:28 establezco: "Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna." Ni siquiera Messi, que es mi jugador favorito porque le llamáis el Mesías y se ha tatuado mi rostro en su hombro derecho está libre de culpa. Liopardo | Liopardo No entiendo por qué las señoras van tan enjoyadas a la Iglesia si San Pablo en su Carta a Timoteo 2:9 establece: "Quiero también que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos". Así que grita conmigo: ¡No a las perlas, no a las megaconstrucciones con laca! Por cierto, de los hombres no digo nada, como de costumbre pueden hacer lo que les dé la gana, que para eso ellos escribieron la Biblia. Así que si quieres eres tío y quieres ir al culto con más cadenas que Míster T no hay problema. Liopardo | Liopardo En el Levítico 20:9 encontramos también la solución perfecta para esos casos de chiquillos rebeldes que no hay manera de controlar. Una receta mucho mejor que cualquiera de las de Hermano Mayor: "Todo aquel que maldiga a su padre a su madre ciertamente se le dará muerte, ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él."