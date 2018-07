7 cosas que hice en la Biblia y que cambiaría

Sí, hasta Dios se equivoca y se arrepiente, ¿o es que acaso os habéis creído ese cuento de que soy perfecto? Si fuese perfecto vosotros también lo seríais, porque estáis hechos a mi imagen y semejanza, y a la vista está que no es así.

Hoy, en confianza, os reconozco que hice cosas de las que me arrepiento:

7. No contratar a aquella empresa de seguridad para el paraíso.

Porque sí, el paraíso era un lugar fetén, pero tenía fallos de seguridad. Por alguna rendija se me coló una serpiente y dio con toda mi obra al traste. Por culpa de no haber contratado el seguro tuve que expulsaros de allí, haceros mortales, luego tuve que bajar yo a dejar crucificarme para perdonaros... a veces te quieres ahorrar unas perrillas y es mucho peor.

6. Enviaros el diluvio.

Fue un gasto de agua innecesario, porque enseguida volvístéis a las andadas. Y además, eso de asesinar a la humanidad entera, niños incluídos, da muy mala imagen. ¡No hay equipo de prensa que levante eso!

5. Gastarle aquella bromita a Abrahám.

Ya sabéis, cuando le dije que tenía que matar a su propio hijo. Lo pasó fatal el pobre, y si no envío un ángel a detenerle, lo habría hecho. No sale en la Biblia, pero después de eso no ganó para psicólogos.

4. Castigar a Moisés sin entrar en la Tierra Prometida.

Después de salvar a mi Pueblo Elegido de las garras del faraón y guiarle durante cuarenta años por el desierto le castigué sin entrar en la ansiada Tierra Prometida ¡por darle dos golpes a una roca en lugar de uno! Sí, a veces me paso. Pobre Moisés, todavía hoy me lo recrimina aquí arriba en el Cielo. Ahora es Presidente de la Asociación Nacional del Rifle, fan de Trump y no quiere que dejemos pasar a nadie con pinta de egipcio o similar aquí arriba.

3. Permitir la matanza de los Santos Inocentes.

Es verdad que luego lo celebráis todos los años gastando bromitas, pero fue una crueldad permitir que Herodes asesinara a todos los niños menores de 2 años de la comarca y yo irme de rositas como si nada.

2. No haberme casado con María Magdalena.

Porque cualquiera que lea la Biblia y sobre todos los apócrifos descubrirá que era mi novia. Y cuando morí y subí al Cielo a la pobre no le quedó pensión de viudedad ni nada. Es más, la Iglesia le puso fama de puta. ¡Hasta hace unos pocos años no la rehabilitó!

1. Haberos creado.

La próxima vez que me aburra jugaré a la Play. Sois imposibles.