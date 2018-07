10 cosas que odio de El Cielo

elcieloportada | Liopardo

Lo de que el Cielo es un lugar fetén es algo que os hemos contado para que os portéis bien, pero así, en confianza, os diré que no es tan bueno como lo pintan. Así a bote pronto se me ocurren diez cosas que odio de ese lugar: 10. En El Cielo solamente hay santos, es decir, la gente más aburrida de la historia. Todo el mundo sabe que las personas interesantes y divertidas están en el infierno. 9. Además de santos, en el Cielo están los ángeles, que lo único que saben hacer es cantar mis alabanzas. Al principio gusta, pero después de varios miles de siglos te cansas de que te hagan tanto la pelota. 8. El Cielo es la casa de mi Padre, y también está mi madre. Es decir, debo ser el único tío con más de varios millones de años que todavía vive con sus padres. ¡Y sin posibilidades de independizarme! 7. Como dice la canción, “en el Cielo no hay alcohol”. Eso para mí es lo peor: cuando estaba en la Tierra en cuanto tenía un vaso de agua lo convertía en vino. 6. Se supone que no puedes ir a un lugar mejor. ¡Exacto! En teoría el Cielo es el mejor lugar posible, con lo que tus aspiraciones vitales quedan frenadas en seco. Hagas lo que hagas nunca mejorarás en la vida. ¡Y todos necesitamos tener un horizonte! 5. No puedo practicar mi deporte favorito, caminar sobre las aguas, es decir, surfear. Sí, yo inventé el surf cuando estaba en el Mar de Galilea. ¡Pero en el Cielo de las narices no hay mares! ¡Solo hay lluvia y nada más! 4. Todo es perfecto. ¿Os imagináis tortura semejante? La gracia de la existencia está en la imperfección. Además, ¿cómo valorar lo perfecto si no existe lo imperfecto? Por ejemplo, en el Cielo todo el mundo es guapísimo. Pero al ser todos guapos la belleza no existe, es simplemente repetición y monotonía. ¡Ay, que me estoy poniendo filosófico, a ver si me voy a volver ateo! 3. En el Cielo no hay sexo. Y no hace falta que añada nada más. 2. En el Cielo los precios están por las nubes. 1. El Cielo no tiene escapatoria. Una vez vas allí es ¡para toda la eternidad!

