Los emoticonos forman parte de nuestra vida cotidiana. Nuestras conversaciones de Whatsapp cobran más sentido con ellos, y no podemos pasar sin añadir al menos uno en nuestros chats. Pero no todos los emoticonos son iguales, algunos los usamos con mucha más frecuencia que otros y se han vuelto "famosos". ¿Te has parado a pensar que puede que haya algún emoji hecho para ti? Descubre en este cuestionario cuál de todos pega más contigo.