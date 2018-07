Nos ponemos nostálgicos: estas son las golosinas que te encantaban de niño y lo siguen haciendo

Si decimos la palabra "chuche" seguro que a todo el mundo se le viene una golosina a la cabeza. Las chucherías llevan muchos años existiendo y no sabemos con certeza cuál es su secreto para que pasen los años y sigan gustando tanto. Sin embargo, no todas tienen el mismo éxito. Hay algunas que por mucho tiempo que pase le gustan a todas las generaciones y todos las hemos probado alguna vez. Te traemos una lista de las golosinas que encandilan tanto a los niños como a los adultos. ¡Seguro que las has probado!