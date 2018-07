La hora a la que te despiertas todos los días dice mucho de tu personalidad

En un test anterior te desvelamos algo de tu personalidad según la posición en la que duermes. Ahora te contamos algo de tu personalidad relacionado con la hora en la que te despiertas cada día.

Lo más probable es que tu vida esté llena de estrés. Odias tu trabajo y a tu jefe. Probablemente tienes problemas de índole personal y te preocupa el futuro como ninguna otra cosa. ¡Bueno, tienes que hacer algo al respecto! Si tu trabajo es un problema, cámbialo. Si experimentas algunos problemas personales, habla con tu pareja y consulta con un especialista al respecto, quizás un psicólogo…Te preocupa mucho la puntualidad y tienes miedo de llegar tarde, incluso si hacerlo alborote toda tu agenda. Tus días son de una eterna somnolencia y tomas café a todas horas. Piénsalo, seguro ya no recuerdas la última vez que pudiste levantarte y vivir un día completo al 100% y sin bostezar.¡Felicitaciones! Eres una persona muy disciplinada. Incluso si comienzas a trabajar hasta tarde, te gusta empezar la mañana temprano para tener la oportunidad de hacer tus cosas favoritas como deportes, leer o soñar.Sólo la gente muy organizada se levanta a las 7 am. No importa cuánto necesites ir al trabajo, te levantas temprano para preparar todo lo que necesitarás a lo largo del día. Seguramente rara vez pierdes las llaves, olvidas tu celular o dejas algo a medias… ¡nunca, de hecho!Entras en la categoría de los que “trabajan de 9:00 a 6:00″. Tu vida es bastante aburrida y monótona porque constantemente sientes que el trabajo te abruma. Es muy posible que no prestes mucha atención a tu vida social y personal… ¿qué pasa contigo?Debes tener una semana laboral de 40 horas, pero más bien eres una persona desorganizada. Antes de levantarte, por lo menos, vuelves a dormirte un par de veces. Hasta podríamos jurar que te quejas muy a menudo hablando de tu arduo trabajo y pidiendo eternamente unas vacaciones para disfrutar de la vida con tus amigos y tu media naranja.Lo más probable es que pertenezcas a la categoría de “personalidad creativa”: en primer lugar, debes trabajar hasta las dos o tres de la madrugada, y luego duermes hasta las 10. Para tu reloj biológico, esto no es tan dañino, no te preocupes. La mayoría de las ideas maravillosas te visitan por la noche… ¡es su horario favorito!Las personas que trabajan turnos nocturnos se levantan generalmente a las 11:00 am. Por lo tanto, no hay nada vergonzoso o sorprendente aquí. Otra cosa sería si no trabajas de noche y te la pasas jugando videojuegos, viendo películas o navegando en internet. Si éste es el caso, debes saber que es bastante perjudicial para tu salud.¡Ah, bárbaro! Ya es el mediodía y tú sigues roncando. Seguro te la pasas en la computadora, leyendo un libro o viendo la televisión toda la noche… ¡hasta que por fin te da sueño por ahí de las 5 de la mañana! Déjame adivinar: también te gusta la comida chatarra y el helado… ¿verdad? Eso no está nada bien… ¡Tienes que hacer algo con tu estilo de vida!