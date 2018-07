A todos nos gusta acurrucarnos con una manta en el sofá mientras fuera esta nevando y tomamos un chocolate caliente igual que todos disfrutamos tomando el sol en la playa frente al mar. Pero no todos aguantan el frio y el calor de la misma manera, hay personas que no están tan a gusto cuando hace mucho calor y otras en cambio no soportan el frio. Con este cuestionario descubrirás si eres más de frió o de calor.