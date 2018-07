Elige tu animal espiritual y descubre tu verdadera personalidad

test-animal-de-poder | Liopardo

Cinco animales espirituales llenos de sabiduría y poder. Elige uno y averigua qué significa tu espíritu animal. 1. Koala Tu personalidad destaca por la búsqueda de la igualdad, la justicia y la neutralidad. Te sientes bien cuando consuelas a los demás. Algunas veces tiene una sensación de aislamiento y vacío, pero es que simplemente brillas cuando se crea caos. Te caracterizas por las siguientes palabras: inocencia, pureza, igualdad, claridad, organización y autonomía. 2. Caballito de mar Eres una persona sensible, compasiva y comprensiva. Eres de los que piensas primero en los demás y luego en ti. La gente siempre solicita tu ayuda. Aunque te sientes mal cuando alguien dice algo malo de ti casi nunca lo demuestras. Eres un idealista y sueñas con un mundo donde no existe el lado terrible de la realidad. Las personas que no te conocen pueden pensar que eres excéntrico, porque pasas mucho tiempo en tu mundo imaginario. 3. Colibrí Aquellos que han elegido el colibrí como animal espiritual están invitados a disfrutar de la dulzura de la vida, a elevar la negatividad donde quiera que se encuentre y expresar el amor más plenamente en sus esfuerzos diarios. Te gusta alejar de ti a las personas que no se sienten motivadas, de esa forma buscas protegerte de lo negativo que te rodea, pero lo mantienes dentro de ti, ya que temes que la gente te culpe por ello. 4. Elefante Eres un ser maravilloso al que se le puede tener confianza. Eres espontáneo, tranquilo y piensas mucho las cosas antes de hacer algo. Tratas muy responsablemente todo lo que haces en la vida y te encuentras en equilibrio mientras tus emociones no te dominan. En caso contrario, puedes volverte obstinado, muy emocional o demasiado frío e indiferente. 5. Lobo Te caracterizas por ser alguien muy cálido, optimista, brillante y bondadoso. Disfrutas poder ayudar a los demás. Cuando eres paciente con los demás, los aceptas tal como son. Eres de los que no se guían por lo que dicen los demás. Cuando estas solo por tiempo prolongado, te deprimes y en este caso, absorbes lo negativo.

Publicidad