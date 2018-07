El acertado test de amor para el que debes dar rienda suelta a tu imaginación

Os traemos un ejercicio japonés de kokología, un término derivado de la palabra japonesa kokoro, que significa mente o espíritu en japonés. Este tipo de tests consisten en plantear situaciones imaginarias sobre las cuales los participantes deben responder. Liopardo | Liopardo A. Fue expulsado por el hambre. Todo el mundo sabe que en época de hambruna los animales salvajes van a donde hay personas. B. Está buscando a alguien de su manada. Tal vez a su pareja o, tal vez, incluso, a su cría. C. Es una bestia salvaje salida del bosque. ¿Qué explicaciones puede haber? D. Algo terrible sucedió en su vida. Salir a la ciudad es un intento de atraer la atención. Liopardo | Liopardo A. Es la biografía de un escritor famoso. B. Es una obra cómica. C. Es literatura del absurdo. D. Es un poema de amor. Liopardo | Liopardo A. En mí mismo. B. En la persona que amo. C. En la persona que me da más problemas. Liopardo | Liopardo A. También lo he leído. Es una obra maravillosa, ¿verdad? B. ¿Te gusta la trama? C: ¿Me dirías el camino a la plaza principal, por favor? D. Me alegra que te haya gustado mi regalo. Liopardo | Liopardo A. Un mar en calma, iluminado por un brillante sol. B. Un mar nocturno que refleja la luz de la luna. C. Una capa de niebla ha cubierto el frío mar gris. D. Un atardecer impresionante. ESTAS SON LAS RESPUESTAS Y EXPLICACIONESA. No vives plenamente, limitándote y negándote algo constantemente. B. Estás experimentando tormentos de amor. C. Estás decepcionado con los demás. D. Te sientes muy solo e incomprendido.A. Siempre tienes confianza en ti mismo y en tus habilidades. Y tienes todas las razones para eso. B. Atraes a tus amigos con tu sentido del humor. C. Eres una persona muy original. D. Eres una persona sincera a la que los demás acuden en busca de apoyo en momentos difíciles.A. Ocultas tu cabeza en la arena y esperas a que todo se arregle solo. B. Tiendes a trasladar la responsabilidad a tu ser querido. C. No huyes de los problemas, los resuelves de inmediato.A. Te gusta hacer amigos nuevos y mantener el contacto con los viejos. Relacionarte con otros es muy importante para ti. B. Eres bastante exigente con las personas nuevas en tu círculo social. C. La soledad no te agobia. Disfrutas de la paz y de la oportunidad de hacer lo que te gusta a ti, no a los demás. D. Te gusta estar en el centro de la atención de todos y sabes muy bien cómo lograrlo.A. Necesitas que todo “brille”, que las emociones vayan más allá del límite, y no importa lo que suceda después. B. No quieres tener secretos con tu ser amado y esperas lo mismo de su parte. C. Estás seguro de que tu ser amado es, en primer lugar, tu mejor amigo. D. Crees que el verdadero amor es aquel que se describe en las novelas.