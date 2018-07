¿Cómo cierras el puño? La postura de tus dedos dice mucho de tu personalidad

Ha llegado a nuestras manos un nuevo test, de muy dudosa validez psicológica y científica, que asegura definir tu personalidad según la forma en que cierras el puño. El test elaborado por la web Mentalfeed.com nos da tres tipos de personalidad dependiendo de la posición de los dedos.

Si has elegido A

Si cuando cierras el puño colocas el pulgar sobre tu dedo índice, probablemente seas una persona sensible y soñadora, aunque un poco insegura. Te sientes más cómodo cuando te protegen que protegiendo a otros. Valoras la sinceridad ante todo y te gusta ayudar a los demás. Seguramente seas alguien entusiasta, curioso y aventurero, una persona que se toma la vida con calma. Te gusta sentirte integrado en los grupos y eres amable con todos, aunque eso signifique que a veces pueden intentar aprovecharse de tí. Tal vez te cueste un poco expresar tus sentimientos, sobre todo con la persona que quieres, pero solo necesitas un poco seguridad para ser más expresivo.

Si has elegido B

Las personas que al cerrar el puño cruzan su mano por delante de todos sus dedos suelen ser extrovertidas, talentosas y seguras de sí misma. Si cierras la asi probablemente tengas la autoestima elevada y seas alguien que se preocupa por el éxito o el poder. Trabajas duro y eres obstinado. Pero también puedes tener un corazón frágil que a veces te impide acercarte a las personas por miedo a que las cosas salgan mal. Eres alguien con grandes expectativas, pero mucho miedo al fracaso. Con respecto al amor, sueles pensar demasiado en tus errores y en el pasado, y eso a veces te hace caer en grandes momentos de tristeza. Te gusta más estar en pareja que solo, aunque a veces tú mismo te lo impides.

Si has elegido C

Si cierras el puño con el pulgar dentro esto puede ser indicativo de que eres una persona creativa y fuerte a la vez. Probablemente seas un buen comunicador, emocional y práctico, y te gusten el arte y las cosas bellas de la vida. Puedes ser demasiado sensible, pero en otros casos eres muy manipulador. No te gusta hablar demasiado y eres más callado. Eres alguien empático al que no le molesta hacer sacrificios si es por el bien de una persona a la que quieres. Eres flexible, libre y vives de tus sueños más que de tus realidades. En el amor, buscas tranquilidad, al igual que el resto de tu vida.