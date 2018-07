¿Cómo caminas? Tu postura dice mucho de tu personalidad

Últimamente están de moda los cuestionarios en Internet y especialmente los que aseguran conocer tu personalidad. En Liopardo ya hemos hecho varios test en los que te contábamos como era tu personalidad según como es tu puño, tus pies y tu nariz. Quizás sean test que no tengan mucha base científica pero sirven para reírnos un poco y pasar un buen rato. Este pequeño test que circula por internet define tu personalidad dependiendo de la postura en que camines.

Si has elegido la postura 1: Eres seguro y feliz

Si tu forma de caminar es suave y "saltona", quiere decir que eres una persona feliz y segura de ti misma. Tienes una postura derecha y mueves libremente las manos. Eres enérgico, atento y social. Te destacas por tus cualidades empresariales: dedicación y espíritu emprendedor. Tienes metas y una determinación fija de alcanzarlas.

Si has elegido la postura 2: Eres tímido y reservado

Si caminas de puntillas con pasos cortos y encorvas un poco la espalda, lo más probable es que seas tímido y no muy seguro de ti mismo. Por lo general, te portas de manera muy humilde y te mueves tan suavemente que la gente no se percata de cómo entraste a la habitación. No te gusta llamar la atención, sueles estar sumergido en tus preocupaciones. Mucha gente te considera poco social pero aquellos que te conocen desde hace mucho tiempo saben que eres un buen amigo y un interlocutor interesante.

Si has elegido la postura 3: Eres enfocado y seguro de ti

La cabeza en alto y una gesticulación activa es señal de una gran seguridad en ti mismo. Muy pocas veces prestas atención a la opinión de otros, pero estás seguro de que te están mirando constantemente. Te guías por tu propia opinión y sabes luchar por tu libertad y autonomía. Eres enfocado y buscas lograr tus sueños a costa de todo.