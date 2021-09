Acertijo: ¿Eres capaz de encontrar la cafetera sin asa?

Volvemos con un nuevo reto viral. Muchos internautas ya están intentando descifrarlo. Y es que a simple vista parece bastante fácil, el problema viene cuando realmente hay que resolverlo. En la imagen, que se está haciendo viral en Facebook, hay que encontrar la cafetera que no tiene asa. Es muy simple sí, pero hay que conseguirlo en el menor tiempo posible y ahí es cuando viene la dificultad.

Los desafíos visuales son bastante virales en las redes sociales y mantienen a los usuarios pegados a las pantallas hasta que consiguen descifrarlo. Es por ello que las cafeteras no iba a ser menos y todos intentan superarlo.

Tienes que prestar mucha atención a la siguiente imagen y resolver el desafío en el menor tiempo posible. Seguro que al observar más detenidamente la imagen compruebas que no es tan fácil como parece. ¡A por ello!

Más de 90 cafeteras aparecen en la imagen. En total son dos modelos los que aparecen, cada uno en una posición. La complicación es que ambas tienen los mismos tonos y están muy juntas entre sí. A continuación te mostramos la imagen. Recuerda que tienes muy pocos segundos para encontrar la cafetera.

Acertijo cafeteras | Facebook

Si todavía sigues leyendo es que no has conseguido dar con la respuesta correcta, o quizá lo que ocurre es que no sabes si es seguro si estás en lo correcto. Te volvemos a dar otra oportunidad para que decidas clara tu respuesta. Sino, sigue leyendo que a continuación te mostraremos la solución.

En la siguiente imagen te vamos a mostrar por fin la solución. Y es que, no había una única cafetera, ¡sino dos!. Así que, cualquiera de las dos que hayas encontrado estarás en lo correcto.

Acertijo cafeteras | Facebook

Te animamos a que sigas jugando a retos visuales con los que pasar un buen rato además de agilizar tu mente.

