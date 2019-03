¿Y si la culpa de todo no la tuvo Yoko Ono?

paul-mccartney-says-the-beatles-felt-threatened-by-yoko-ono | Liopardo

YOKO: No sé, ¿y si llamas a Paul y le dices que lo sientes? JOHN: No lo soporto. Tiene complejo de bajito y en todas las fotos tiene que parecer el más alto. Siempre hace lo mismo: o se pone de puntillas o dice que retoquen las instantáneas para que él parezca el componente de más estatura. Así que me harté y deje claro en el concierto que él era el más bajito de la banda. Quizá sí que le ridiculicé, pero creo que eso no era para que me tirase la cerveza por la cabeza. YOKO: No seas tan orgulloso. Sois amigos de toda la vida. Tenéis la banda más famosa de la historia. No vale la pena romper todo lo que habéis construido por una tontería. Además, George y Ringo no tienen la culpa. ¿Has pensado qué hará Ringo sin el grupo? JOHN: Ringo me dijo que cuando acabase The Beatles se iría con su primo a dar la vuelta al mundo en globo . Tiene algo de dinero ahorrado. Y luego montaría una charcutería en su barrio. No me preocupa. YOKO: Bueno, no es eso. Me alegro por Ringo. Lo que te quiero decir es que una pequeña riña no puede oscurecer años de amistad. Me gustaría que The Beatles siguiera toda la vida. Por separado sois genios. Juntos sois leyenda. Bueno, y también está Ringo. Haré todo lo que esté en mi mano para que sigáis siendo amigos y una banda unida. Venga, llama a Paul y dile que lo lamentas. JOHN: No quiero. YOKO: Pero ¿cómo puedes ser tan cabezota? ¿Qué dice esa letra que estás escribiendo? Si no recuerdo mal me dijiste que era algo así: “Los amigos de mis amigos son mis amigos, uh, vaya lío…” Pues piensa en esa letra, su significado profundo y aplícatelo. JOHN: Cada día detesto más a Paul, en serio, no me importa romper la banda. Además esa letra que me comentas está por acabar. Será un pepinazo, lo presiento. Pero ahora estoy trabajando en otra. YOKO: Déjamela ver. JOHN: Se titula “Paul, bastardo engreído”. Toma, léela. YOKO: Me parece increíble. No voy a leerla. JOHN: Muy bien. YOKO: A ver, trae. Mmm… “Cuando te sientas herido por dardos. Cuando creas que todo te va mal. Cuando notes que ha llegado el final. Piensa, amigo, que Paul es un bastardo…” En ese justo momento se abre la puerta del estudio de grabación. Es Paul. El cantante ha escuchado el último verso de la canción pronunciado por Yoko. Cierra la puerta y se dirige a la pareja de Lennon. PAUL: Oh. Qué sorpresa. ¿Eso es lo que piensas de mí, Yoko, que soy un bastardo? YOKO: No, no, por supuesto que no, esto que me has oído decir no lo pienso yo, solo es… PAUL: ¿Qué es? YOKO: Mmm… nada. PAUL: ¿Nada? Entonces quieres decir que estoy loco, ¿verdad? Que oigo voces en mi cabeza. Es eso. YOKO: No sé. PAUL: Yo venía a solucionar las cosas con John. Pero veo que hay alguien intentando que eso no suceda. YOKO: Pero si yo también quiero que os reconciliéis. Precisamente le hablaba de la importancia de la amistad y su canción “Los amigos de mis amigos…” PAUL: ¿Su canción? Querrás decir “mi canción”. Estoy trabajando en ella desde hace meses… YOKO: ¿Cómo? Yo pensaba que… PAUL: Te encantaría que fuese de él, ¿no es cierto? Quieres a toda costa que tu John sea el genio del grupo, pero esa letra la escribí yo… YOKO: Dile algo, John. JOHN: Bueno, técnicamente sí es suya, más que nada porque la escribió él… YOKO: Pero… PAUL: Veo que a John aún le queda algo de decencia, pero tú, Yoko, estás como loca por meter cizaña entre nosotros, por romper la banda… Y sabes que te digo, lo has conseguido. Dejo el grupo. YOKO: No, por dios, no puedes hacer eso, hay que estar a la altura. PAUL: ¿Me estás llama bajito? YOKO: ¿Yo? PAUL: Estás copiando muy rápidamente la flema inglesa. Sabes el complejo que tengo con la estatura… La canción “Los amigos de mis amigos” te la iba a dedicar a ti, John, pero creo que la destruiré y nunca, jamás, nadie disfrutará de ella. Dale las gracias de ello a tu chica. YOKO: En serio, recapacita. PAUL: Está decidido. Lo dejo. Me sabe mal por Ringo. No sé que será de él. Pero he tomado una decisión. YOKO: Ringo dará la vuelta al Mundo en globo con su primo. PAUL: Veo que tu maldad no tiene límites. El primo de Ringo es tetrapléjico. YOKO: John, tu me dijiste… JOHN: Su hermano, su primo, no sé, con alguien… PAUL: Tú lo has visto, John. Ha sido imposible. Cuando el mundo se pregunte por qué se separaron The Beatles sólo habrá una respuesta: “la culpa de todo la tiene Yoko Ono”. Adiós.

