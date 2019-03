USA compra Alaska a Rusia con el siguiente mensaje: "Oye, qué vas a hacer con eso si no lo usas"

En Estados Unidos, el presidente Andrew Johnson compra el territorio de Alaska a los rusos. La operación se produce tras la carta que el presidente norteamericano envía unos meses antes al Zar para interesarse por el futuro de Alaska. La misiva rezaba así: “Oye, qué vas a hacer con eso si no lo usas… Súbelo, súbelo.”En Alemania, Adolf Hitler prohíbe todos los partidos no nazis. A partir de este decreto y para adaptarse a la nueva legalidad los partidos cambian sus nombres. De esta manera el Partido Comunista pasa a llamarse Partido Nazi Comunista, el PLGTB (Partido de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) se rebautiza con las siglas PLNGNTNBN (Partido de Lesbianas Nazis, Gays Nazis, Transexuales Nazis y Bisexuales Nazis) y el Partido Anti Nazi adopta el nombre Partido Nazi Anti Nazi.En el Mundial de Fútbol de México, en el partido de cuartos de final que enfrenta a las selecciones de Argentina e Inglaterra en el Estadio Azteca, Diego Armando Maradona marca un gol con la mano que se conocerá entre los aficionados creyentes como «la Mano de Dios». Sin embargo entre los que dudan de la existencia de Dios, pero no lo tienen claro se conocerá como «la Mano de algo tiene que haber porque no me creo que estemos solo en el Universo, llámalo dios, energía o alienígenas ancestrales». Cuatro minutos después el 10 argentino volvía a marcar otro gol que tampoco está nada mal. Maradona - Gol del siglo

. En Suazilandia se celebran las primeras elecciones democráticas. Esto… ¿Este país existe? En serio, ¿Suazilandia no es otra franquicia de Disney?En el marco de la Guerra Fría, comienza el Bloqueo de Berlín. Berlín se queda sin ideas, teme el folio en blanco, prueba todo tipo de estrategias creativas, pero todo es en vano. Berlín sufre un bloqueo que durará casi un año.En España se deroga el uso del garrote vil como instrumento para ejecutar presos. Esta pieza con origen en la Inquisición es sustituida por otro método no menos eficaz para acabar con los reos: un sindicalista poniéndole la cabeza como un bombo para convencerle de que se afilie a su sindicato y nunca al otro, porque son o unos radicales inmovilistas o unos vendidos, según convenga.En España, el empresario Jesús Gil se hace con la presidencia del club de fútbol Atlético de Madrid. Gil formará parte de la que se conoce como Época Dorada de Presidentes de Clubes de Fútbol *, junto a nombres como Ramón Mendoza (Real Madrid) Josep Lluís Nuñez y Joan Gaspar (FC Barcelona), Manuel Ruiz de Lopera (Real Betis Balompié) y José María Ruiz-Mateos (Rayo Vallecano). Una etapa que nos dejó imágenes que valen oro. Imagen no disponible | Montaje *Dato Inventado.