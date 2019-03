URSS Anuncia su arma de destrucción total: un comercial divorciado hablando de running

Imagen no disponible | Montaje

Las efemérides de la semana que Nostradamus no supo ver 26 de diciembre de 1953. Se realiza en París el primer trasplante de riñón de un donante vivo. Al paciente en el lugar del riñón dañado le ponen un muñeco Gusiluz. Clínicamente es un disparate, pero estéticamente hay que reconocer que es una genialidad. En la espalda del trasplantado se advierte una bellísima luz durante 10 minutos. El tiempo que logra sobrevivir. 27 de diciembre de 1897. Se estrena en el teatro de la Porte-Saint-Martin de París, Cyrano de Bergerac, del poeta y dramaturgo Edmond Rostand. La obra cuenta la historia de Cyrano de Bergerac , un soldado poeta que tiene una gran nariz que lo afea. No se atreve a declararse a su amada en persona, así que encuentra una ingeniosa manera de mostrarle su amor. Lo hace a través de Messenger. 28 de diciembre de 1957: En Madrid se empieza a emplear la vacuna Salk durante la campaña de vacunación voluntaria contra la poliomielitis. Algunos padres se negaron a poner esta vacuna a sus hijos porque decían que podía ocasionarles más daño. Y aplicaron métodos homeopáticos: vasito de agua bendecido por la nada. 29 de diciembre de 1955. Nikolái Bulganin dice ante el Soviet Supremo que la Unión Soviética posee "el arma absoluta", un cohete intercontinental con capacidad para transportar a una distancia de 4000 km la bomba H. Esta iformación relaja a la otra superpotencia, Estados Unidos, quienes pensaban hasta entonces que "el arma absoluta" que poseía la URSS era un comercial de Tecnocasa divorciado y con dos hijos hablando de los beneficios de hacerse runner. 30 de diciembre de 1927. En Zaragoza se inaugura el teléfono automático. En aquellos años llamar a los timbres del portal a casa se consideraba conferencia, y costaba 20 reales el establecimiento de llamada y 2 reales el minuto. Con estos precios la chavalada no se podía permitir el lujo de llamar a sus amiguitos para que bajasen a jugar al parque. 31 de diciembre de 1958. En La Habana (Cuba), Comienza el Gobierno revolucionario de Fidel Castro. El ejército revolucionario pone de moda la barba mucho antes que los hípsters. Estos también expulsan al dictador Fulgencio Batista. Las primeras declaraciones del dictador Batista fueron: “Me cago en mi estampa, esto es acabar mal el año, con lo bien que iba. Ya tenía reservada sala de fiesta para Nochevieja”. 1 de enero de 404. En Roma tiene lugar la última competición conocida entre gladiadores. El emperador romano cristiano Honorio hizo abolir las peleas de gladiadores. Se produjeron entonces importantes manifestaciones de pro-gladiadores promovidos por diarios conservadores. Mantenían que se debía respetar está tradición romana y argumentaban que el cierre de esta industria provocaría miles de pérdidas de puestos de trabajo y que sin las peleas de gladiadores, estos se extinguirían.

