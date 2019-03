Un virus informático es el responsable de cambiar HABER por A VER

Las efemérides de la semana que conseguirán que los one direction se vuelvan a unir. creo.Los hermanos Auguste y Louis Lumière ofrecen la primera exhibición de una película cinematográfica. Se trata de una film de sobremesa en la que una madre soltera con dislexia trata de sacar adelante a un hijo con problemas cognitivos. En el primer minuto, mientras hacen la mudanza en un nuevo barrio, la medre observa desde el porche como su hijo es atropellado por un coche que se da a la fuga. Curiosamente, es la madre la que se queda tetrapléjica.El periodista Henry Morton Stanley inicia su periplo por África en busca del explorador David Livingstone. Lo hallará finalmente el 27 de octubre. El encuentro fue así.Livingston, supongo.En efecto.Tú la llevas.Ups. Mierda.Por primera vez los astrónomos ven luz de planetas extrasolares. Se trata de varios neones que dibujan a una chica a quien se le sube la falda y deja ver unas braguitas junto a las letras Club Deseos.En Nueva York se instala el primer ascensor en Broadway 488. En aquella época los ascensores funcionaban a vapor y tardaban una jornada y media en efectuar un trayecto de seis pisos. Era necesario hacer noche en mitad del camino y había que cruzar por territorio los peligrosos Apaches Chiricahua.Según la secta taiwanesa chen tao en el primer minuto del día el dios Yahvé se podrá ver en el canal 18 en todos los televisores de América dando inicio al fin del mundo. En efecto, a la hora indicada aparece el dios Yahvé en el canal 18, pero no da inicio al fin de los días, sino que presenta un juego de chuchillos que cortan clavos como si fuesen mantequilla. Una inmejorable oferta que se puede adquirir por sólo 89’99 dólares. Las primeras 100 llamadas se llevan un segundo juego de cuchillos Yahvé. Guau. ¡Llama ahora!David L. Smith crea el macro virus informático más destructivo hasta la fecha: el virus Melissa. El autor del virus lo creó en memoria de una bailarina topless de Florida de la que se había enamorado. El virus Melissa infecta documentos de Microsoft Office y es el responsable de cambiar “a ver” por “haber” en los textos.En Los Ángeles, el grupo de rock U2 toca la canción Where the streets have no name en la azotea de una tienda de licores antes de un concierto en la misma ciudad. Lo realmente destacable fue que mientras la banda ofrecía el concierto, en la tienda de licores de abajo un joven trataba de comprar alcohol con un permiso de conducir de Hawai en el que se podía leer Mc Lovin. El chaval se apellidaba realmente así.