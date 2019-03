Las efemérides de la semana que sobrevivirán a la Reina de Inglaterrra. En Teherán (Irán), Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt y Iósif Stalin celebran la primera conferencia entre los tres grandes países del bando Aliado (el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Soviética). Principalmente se debatió sobre la apertura de un segundo frente en Europa Occidental que luchase contra el ejército Nazi. También se debatió sobre cómo saber cuándo un melón está pepino y sobre aquagym (deporte que en aquel entonces practicaba Churchill). Pero sobre todo hablaron de lo del segundo frente.. Skynet toma conciencia de sí mismo y se ve gordo. Sus amigos le dicen que no, que es de hueso ancho, pero no logran convencerle, por lo que la inteligencia artificial se vuelve a echar la siesta hasta el 4 de agosto de 1997, fecha en la que se desvela con muy mal despertar.En Oak Grove (Alabama) se produce el primer caso conocido de una persona (sobria) golpeada por una piedra del espacio. Se trata de Anna Hodges, quien sufrió un golpe en la cadera por un meteorito de 3’8 kg y el tamaño equivalente al de una naranja o un huevo de mosca gigante. *En Estados Unidos se realiza el sorteo para reclutar soldados con el objetivo de continuar la invasión de Vietnam del Norte. El premio cae muy repartido. Los agraciados afirman que usarán el premio en darse algún pequeño capricho y sobre todo en tapar agujeros (los de su propio cuerpo en el frente).En la Universidad de Utah (Estados Unidos), Barney Clark se convierte en la primera persona que recibe un corazón artificial permanente con éxito. Antes se habían realizado otros intentos menos afortunados. Es el caso de Paul J. Smith, un ciudadano británico a quien se le sustituyó el corazón por una bolsa de pistachos. La operación fue un éxito, aunque el paciente no duró más de cinco minutos. Al parecer la operación duró más de diez horas y el equipo médico picó entre horas.En Japón, la compañía Sony lanza su primera videoconsola, la PlayStation. Esta videoconsola en sus primeras unidades se vendía con varios juegos de éxito. Uno de ellos es “Canción de Cuna”, inspirado en la película de José Luis Garci de ese mismo año, en el que las monjas dominicas se tienen que hacer cargo de un bebé que aparece en su convento. Vendió más de 400 millones de unidades.En Montreux (Suiza) incendia el casino junto al Lago de Ginebra en el que tocaba Frank Zappa. Este acontecimiento inspiró la famosa canción ‘Smoke on the Water’, de Deep Purple, y no Cristo fumando un Chester caminando sobre las aguas como piensan algunos. La banda se encontraba grabando en Montreux en el momento del incendio. Deep Purple - Smoke On The Water

*No existen las moscas gigantes. Creo.